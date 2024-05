Ralph Siegel schickt Genesungswünsche „Ein bisschen Frieden“-Premiere geht ohne Heinz Hoenig über die Bühne

Heinz Hoenig (l.) und Ralph Siegel bei Proben für "Ein bisschen Frieden" im Jahr 2022. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.05.2024, 11:27 Uhr

Die Münchner Premiere von "Ein bisschen Frieden" ging am Donnerstag ohne den schwer erkrankten Heinz Hoenig über die Bühne. Komponist Ralph Siegel schickte ihm Genesungswünsche.

Eigentlich wäre Heinz Hoenig (72) am Donnerstagabend (9. Mai) für das Musical "Ein bisschen Frieden" in München auf der Bühne gestanden. Doch der Schauspieler ist schwer erkrankt, muss operiert werden und liegt im Krankenhaus. Auch seine Ehefrau Annika Hoenig (39), die neben ihrem Ehemann auf der Bühne stehen sollte, ist nicht dabei. Die Musical-Premiere im Deutschen Theater München ging am Abend dennoch über die Bühne.

Ralph Siegel: "Wir denken an Heinz Hoenig"

Mit dabei waren unter anderem Simone Ballack (48), die in "Ein bisschen Frieden" eine kleine Nebenrolle spielt und für Hoenigs Ehefrau einsprang, und natürlich Komponist Ralph Siegel (78), aus dessen Feder das Musical stammt. Letzterer schickte bei der Premierenfeier einen Gruß an den erkrankten Heinz Hoenig: "Wir denken an Heinz Hoenig, wir wünschen ihm alles Gute", sagte er laut Medienberichten. "Wir wünschen ihm, dass es ihm bald besser geht, dass er ein langes Leben hat."

Der Deutschen Presse-Agentur sagte Siegel zudem: "Die Situation tut uns wahnsinnig leid, das ist natürlich ein Drama für ihn." Die Situation mache ihm große Sorge, man könne nur hoffen und beten, fügte Siegel hinzu.

Siegels Management Siegelring hatte im Vorfeld der Premiere auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news erklärt, dass das Musical "trotz dieser traurigen Umstände" wie geplant stattfindet und der renommierte Musical-Darsteller Alexander Kerbst Hoenigs Rolle als Walter Krause übernimmt.

Heinz Hoenig ist ernsthaft erkrankt

Heinz Hoenig war am 30. April mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert und am Herzen notoperiert worden. Dabei wurde ihm ein Stent eingesetzt. Der 72-Jährige benötigt nun dringend eine neue Aorta, muss sich zudem wegen eines Lochs an der Speiseröhre operieren lassen.

Siegels Musical "Ein bisschen Frieden – Summer of Love", das auf seinem gleichnamigen Eurovisionhit aus dem Jahr 1982 basiert, erzählt die Geschichte der Musikerin Nina (gespielt von Jennifer Siemann, 33), die dem Geheimnis einer lange verborgenen Liebe zwischen einem ostdeutschen Rockmusiker und einem westdeutschen Hippie-Mädchen auf der Spur ist. Das Musical ist bis zum 19. Mai im Deutschen Theater München zu sehen.