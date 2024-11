Bei Pariser Filmpremiere Ein Traum aus Blüten: Demi Moore verzaubert in floralem Kleid

Blüten, wohin das Auge reicht: Demi Moore (r.) strahlt auf dem roten Teppich in Paris an der Seite von Filmemacherin Coralie Fargeat. (paf/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 11:27 Uhr

Demi Moore präsentiert sich bei einer Filmpremiere in Paris in einem eleganten Blüten-Kleid. Etliche 3D-Blumen in Pastellfarben sorgen für einen Hingucker.

Hollywoodstar Demi Moore (61) hat bei der Pariser Premiere ihres neuen Films "The Substance" in einem floralen Look begeistert. Den semi-transparenten Stoff ihres knielangen Kleids schmückten dabei bis auf den Rundhals-Ausschnitt unzählige rosafarbene und babyblaue 3D-Blüten. Eine schwarze Schleife in Hüfthöhe gab dem ärmellosen Outfit zusätzlich einen eleganten Touch.

Spitz zulaufende Pumps in Schwarz-Weiß und eine pinke Clutch vervollständigten das Ensemble der Schauspielerin, die mit "The Substance"-Regisseurin Coralie Fargeat (48) für die Fotografen posierte. Demi Moore trug zudem mit silbernen Ohrringen, feinen Armketten und einem Ring aufeinander abgestimmte Schmuckstücke. Ihr Make-up hielt sie mit nudefarbenem Lidschatten, Mascara und einem glänzenden Lippenstift dezent. Ihr glattes Haar fiel der 61-Jährigen wie gewohnt offen über die Schultern.

Video News

Weitere Auszeichnung für "The Substance"?

Auf dem Event in der französischen Hauptstadt wurde die Schauspielerin für ihre Karriere geehrt, wie "Variety" berichtete. Demi Moore feierte 2024 mit "The Substance" ihr großes Kino-Comeback. In dem Psychothriller verkörpert sie die ehemals bekannte Schauspielerin Elisabeth Sparkle, die sich mit einer Injektion verjüngen möchte. Während ihr dies gelingt, offenbaren sich unerwartete Nebenwirkungen.

Der Horrorfilm feierte bei seiner Premiere auf dem Filmfestival von Cannes bereits im Frühjahr große Erfolge. Coralie Fargeats Film gewann dort den Preis für das beste Drehbuch und erhielt Medienberichten zufolge rund 13 Minuten lang Standing Ovations. Bei dem Europäischen Filmpreis, der am 7. Dezember in Luzern vergeben wird, könnte "The Substance" ein weiteres Mal ausgezeichnet werden. Der Streifen ist neben Werken wie "The Room Next Door" und "Emilia Pérez" für den Preis als bester Film nominiert.