In der kommenden Woche läuft im britischen Fernsehen eine neue Dokumentation über den in Ungnade gefallenen Kevin Spacey. Der spricht von einem verzweifelten Versuch auf der Jagd nach Einschaltquoten.

Eine neue Doku widmet sich in wenigen Tagen Kevin Spacey (64) und Anschuldigungen gegen den gefallenen Hollywood-Star. Der Schauspieler möchte das schon im Vorfeld nicht auf sich sitzen lassen.

Der britische Sender Channel 4 zeigt am 6. und 7. Mai "Spacey Unmasked". Der 64-Jährige, der im vergangenen Jahr von schweren Anschuldigungen in Großbritannien freigesprochen wurde, übt Kritik daran, dass ihm nicht genügend Zeit gelassen worden sei, um auf neue Beschuldigungen einzugehen, die offenbar in der Doku erhoben werden.

Die Arbeit an der Dokumentation hatte Channel 4 bereits im Sommer 2022 angekündigt. Der Sender beschreibt die Doku unter anderem als "forensischen Blick" auf den Aufstieg und Fall des US-Schauspielers. In der Produktion sollen mehrere Männer, die allerdings nichts mit dem Prozess zu tun hatten, zu Wort kommen und von ihren Erfahrungen mit Spacey berichten.

Spacey war unter anderem in einem Prozess in London vorgeworfen worden, zwischen 2001 und 2013 in Großbritannien vier Männer unsittlich berührt oder zum Geschlechtsverkehr genötigt zu haben. Er bestritt die Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig. Rund einen Monat nach Prozessbeginn wurde er schließlich im Juli 2023 in allen Anklagepunkten freigesprochen. Spacey wurde nun offenbar die Möglichkeit eingeräumt, auf Behauptungen aus der neuen Dokumentation zu reagieren.

Over the last week, I have repeatedly requested that @Channel4 afford me more than 7 days to respond to allegations made against me dating back 48 years and provide me with sufficient details to investigate these matters. Channel 4 has refused on the basis that they feel that…

— Kevin Spacey (@KevinSpacey) May 2, 2024