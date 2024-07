Schauspieler sei "zeitloses Monument" Kevin Spacey wird in Italien für sein Lebenswerk ausgezeichnet

SpotOn News | 03.07.2024, 19:02 Uhr

Kontroverse Entscheidung in Italien: Kevin Spacey wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Noch im Juli wird der Oscar-Preisträger auf Sizilien zur Preisverleihung erwartet.

In Hollywood hat Kevin Spacey (64) nach den massiven Vorwürfen der sexuellen Übergriffe verbunden mit zwei Gerichtsverfahren bislang kein Bein mehr auf den Boden bekommen. In Italien, wo er bereits wieder für Filmproduktionen vor der Kamera stand, sieht das anders aus. Jetzt bekommt der zweifache Oscar-Preisträger sogar einen Preis für sein Lebenswerk ausgehändigt. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, wird Spacey am 21. Juli im Teatro Antico im sizilianischen Taormina mit der Auszeichnung geehrt. Mit dem bekannten Taormina Film Festival, das vom 13. bis 19. Juli am gleichen Ort stattfindet, hat dies dem Bericht zufolge aber nichts zu tun.

Bei der Auszeichnung handelt es sich um den sogenannten Nations Award, der vom Senat der italienischen Republik und der Region Sizilien organisiert wird. Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderem auch der französische Schauspieler Gerad Depardieu (75), der US-Regisseur Abel Ferrara (72) oder auch die italienische Filmdiva Claudia Cardinale (86). In einem Statement der Organisatoren heißt es, Spacey sei ein "zeitloses Monument", der es "zweifellos verdient" habe, seine Karriere fortzuführen. Das Publikum und die Filmindustrie vermisse sein "grenzenloses Talent".

Kevin Spacey gab Grenzüberschreitungen zu

Nach zahlreichen Vorwürfen wurde Spacey in einem Zivilverfahren in den USA und einem Strafverfahren in Großbritannien für nicht schuldig befunden. Mehrere Männer warfen ihm vor, sexuell übergriffig geworden zu sein. In einem Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan (59) in dessen Talkshow räumte Kevin Spacey Mitte Juni ein, Grenzen überschritten zu haben. Er übernehme die Verantwortung für die Dinge, die geschehen seien. Zudem gab er bekannt, mittlerweile bankrott zu sein. Sein Haus sei versteigert worden. Wo er in Zukunft wohnen würde, wisse er noch nicht.