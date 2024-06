Das ist ihr Geheimnis Elizabeth Hurley: „Ich trinke keine komischen grünen Säfte“

Elizabeth Hurley bei einem Auftritt in Los Angeles. (hub/spot)

SpotOn News | 09.06.2024, 16:31 Uhr

Elizabeth Hurley braucht keine Diäten, um ihre schlanke Linie zu erhalten. Die Schauspielerin setzt auf ein einfaches Rezept, wenn es um Essen geht.

Elizabeth "Liz" Hurley (58) hat offenbar ein sehr einfaches Schönheitsgeheimnis: Die britische Schauspielerin, die auch als Model tätig ist, vermeidet verarbeitete Lebensmittel. Die 58-Jährige erzählte dem "Sydney Morning Herald" zudem, dass sie nichts von Modediäten hält. "Meine Vorlieben sind ziemlich einfach – ich trinke keine komischen grünen Säfte oder so etwas", sagt sie der Zeitung. "Ich habe schon immer darauf geachtet, was ich esse, schon immer. Ich wollte nie verarbeitete Lebensmittel essen. Schon als Teenager habe ich immer auf die Etiketten der Lebensmittel geachtet."

Liz Hurley hat dem Bericht zufolge aber doch eine Veränderung vorgenommen, sie verzichtet nun auf Sandwiches aus der Packung. "Ich habe vor über einem Jahr damit aufgehört…" Ansonsten esse sie "einfach das, was ich als ganz normal bezeichnen würde, zum Beispiel Brathähnchen, Kartoffelpüree und ein paar verschiedene Gemüsesorten. Es ist definitiv nichts Neumodisches oder Seltsames", sagt sie.

Gartenarbeit hält Liz Hurley fit

Wenn es um Sport geht, setzt die Schauspielerin auf Gartenarbeit bei sich zu Hause. "Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, aber ich bin sehr aktiv… Ich sitze nicht wirklich viel rum", verriet sie weiter und fügte hinzu: "Aber ich mache viel Gartenarbeit", so bleibe sie "biegsam".

Zuvor hatte Liz Hurley bereits verraten, dass das Geheimnis ihrer jugendlichen Haut darin liegt, dass sie sich tagsüber nicht in der Sonne aufhält. Sie teilte einmal ein Bild in den sozialen Medien, auf dem sie sich in der Sonne räkelt, und schrieb dazu: "Aufwachen in Los Angeles. Ich gehe nur vor 9 Uhr morgens und nach 18 Uhr in die Sonne – ansonsten unter einem großen Schirm."

Ob Liz Hurley ihre Schönheitstipps auch an ihren Sohn weitergegeben hat? Damian Hurley (22) ist in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter getreten und arbeitet ebenfalls bereits erfolgreich als Model und Schauspieler.