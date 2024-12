Stars Ellie Goulding: Ihr Leben in den letzten Jahren war „ziemlich wild“

Ellie Goulding Rolling Stone UK Awards 2024 - Getty - London - November - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2024, 09:00 Uhr

Ellie Goulding erzählte, dass ihr Leben in den letzten Jahren „ziemlich wild“ gewesen sei.

Die 37-jährige Popsängerin, die mit ihrem Ex-Partner Caspar Jopling den dreijährigen Arthur hat, verriet, dass ihr Leben in letzter Zeit wie eine Achterbahnfahrt war.

Die Musikerin verriet jetzt in einem Gespräch mit der ,Bizarre‘-Kolumne der ,The Sun‘-Zeitung in Ischgl in Österreich, wo der Star beim Top of the Mountain-Konzert auftrat: „Mein Leben ist in den letzten Jahren ziemlich wild gewesen.“ Ellie macht leidenschaftlich gerne Sport und hatte ihren Sohn im Jahr 2023 sogar zum Skifahren mitgenommen. Die ,Outside‘-Sängerin gab jedoch zu, dass sie weiterhin nicht besonders gut Skifahren könne. Ellie, die Caspar 2019 heiratete, erklärte: „Ich bin definitiv schon einmal hier gewesen, aber ich kann immer noch nicht sehr gut Skifahren. Ich habe das einfach nicht genug gemacht. Das ist eine dieser Sachen, die man immer wieder machen muss. Beim Surfen ist das genauso. Ich liebe Sport wirklich. Ich probiere gerne unterschiedliche Dinge aus, aber es ist eine Verpflichtung, nicht wahr. Das Skifahren habe ich nie ganz in den Griff bekommen. Aber ich liebe es.“ Ellie und Casper hatten ihre Trennung im Februar bekanntgegeben und räumten ein, dass sie sich „vor einiger Zeit privat getrennt haben“.