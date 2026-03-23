Stars Elton im Fan-Modus: Dieser Hollywood-Star brachte den Moderator völlig durcheinander

Moderator Elton Germany Deutschland - Avalon - 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 15:00 Uhr

Eigentlich hatte sich Elton auf einen entspannten Abend im Musical gefreut – doch dann erlebte er die Begegnung seines Lebens.

Der Moderator war einer der Gäste, die am Sonntag (22. März) bei der Premiere des ‚Zurück in die Zukunft‘-Musical in Hamburg anwesend waren. Der 54-Jährige scheint ein Fan des Franchises zu sein und hatte sich sicher ohnehin schon auf den Abend gefreut. Dass er allerdings den Film-Schöpfer persönlich dort treffen würde, wusste er vorher nicht.

Die Rede ist von Bob Gale, Drehbuchautor der ikonischen Trilogie, der ebenfalls bei der Premiere zu Gast war. Elton konnte sein Glück kaum fassen und bat den Hollywood-Star prompt um ein Selfie. Auf Instagram teilte er den Schnappschuss – und outete sich in dem Text dazu als Superfan. „Ich werde bekloppt. Herzrasen! Ich habe gerade Bob Gale getroffen“, schrieb er zu dem Foto, auf dem er neben Bob Gale in die Kamera strahlt. Der Drehbuchautor trug zu dem Anlass eine passende Krawatte, auf der Uhren abgebildet waren – offensichtlich eine Anspielung auf die Zeitreise-Thematik von ‚Zurück in die Zukunft‘.

Bob Gale ist der kreative Kopf hinter dem Franchise, für das er gemeinsam mit Regisseur Robert Zemeckis die Drehbücher schrieb. Die Filme wurden anschließend ab 1985 weltweit berühmt und haben bis heute Kultstatus. Die Geschichte von Marty McFly und Doc Brown, die durch die Zeit reisen, ist ironischerweise ein zeitloser Klassiker geworden, den auch Elton wertzuschätzen scheint.

Der Moderator ist aktuell auch mit seinen eigenen Projekten beschäftigt: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass er ab dem 12. April durch die neue Musikshow ‚Hitster – Die Gameshow der größten Hits‘ auf RTL führen wird. Es sind sechs Folgen geplant, die jeweils eine Woche vorab über RTL+ abrufbar sein werden. Die Show basiert auf dem beliebten Partyspiel „Hitster“ und dem Motto getreu müssen im TV dann prominente Teams bekannte Songs aus mehreren Jahrzehnten erraten.