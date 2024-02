Mega-Event bei Christie's Elton John räumt bei Auktion acht Millionen Dollar ab

Ein Blick in das Pop-Up-Museum zur Auktion "The Collection of Sir Elton John. Goodbye Peachtree Road" bei Christie's. (tj/spot)

SpotOn News | 22.02.2024, 12:13 Uhr

Das New Yorker Auktionshaus Christie's versteigert eine extravagante Sammlung des britischen Superstars Elton John aus seiner ehemaligen Residenz in Atlanta. Bereits am Eröffnungstag kamen Kunstwerke und Kuriositäten für fast acht Millionen Dollar unter den Hammer

Dreißig Jahre lang nutzte Elton John (76) ein geräumiges Luxus-Apartment in Atlanta, Georgia als Residenz während seiner US-Tourneen. Nach dem Abschluss seiner großen Abschiedstour im vergangenen Jahr trennte er sich von der Immobilie und brachte nun auch die dort angesammelten Einrichtungsgegenstände und Erinnerungsstücke unter den Hammer. Am Eröffnungsabend der über insgesamt acht Tage laufenden Mega-Auktion im New Yorker Auktionshaus Christie's gingen bereits einige außergewöhnliche Highlights über den Tisch – für insgesamt acht Millionen Dollar.

Banksy-Triptychon bringt 2 Millionen Dollar ein

Bei dem Verkaufsevent "The Collection of Sir Elton John. Goodbye Peachtree Road" übertrafen die meisten veräußerten Gegenstände den zunächst angesetzten Schätzwert um ein Vielfaches. So erzielte ein mit 50.000 Dollar veranschlagter Yamaha-Flügel des Musikers am Ende rund 200.000 Dollar, ein Triptychon der Kunstlegende Banksy brachte dem "Rocket Man" fast zwei Millionen Dollar ein.

Schrille Stiefel zum Spitzenpreis

Auf großes Interesse stieß zudem ein Paar silberner Hochplateau-Stiefel mit den roten Buchstaben "E" und "J" an den Seiten, die Anfang der Siebzigerjahre zu Elton Johns Bühnenoutfit gehörten. Sie waren auf 5.000 bis 10.000 Dollar geschätzt worden, erzielten dann aber einen stolzen Preis von 94.500 Dollar. Auch eine extravagante Sonnenbrille des schrillen Entertainers wechselte für schlappe 22.680 Dollar den Besitzer.

Die weiteren Auktionen des vom 21. bis zum 28. Februar laufenden Verkaufs-Marathons fokussieren sich auf Elton Johns umfangreiche Kunstsammlung aus seiner Peach-Road-Residenz. Diese war über die Jahre derartig angewachsen, dass der Musiker kurzerhand weitere Wohnungen im selben Gebäude anmietete, um seine Schätze darin unterzubringen. Auch diese dürften bei den weiteren Auktionen noch ein paar Millionen Dollar einspielen.