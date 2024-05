Film Emily Blunt: Großer Spaß am Set mit Gosling

Ryan Gosling and Emily Blunt - March 2024 - The Fall guy premiere - SXSW - Austin, Texas - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2024, 16:00 Uhr

Emily Blunt findet es „mühelos lustig“, mit Ryan Gosling zu arbeiten.

Die 41-jährige Schauspielerin empfindet es als großes Glück, an der Seite des ‚Barbie‘-Darstellers in ihrem neuen Film ‚The Fall Guy‘ gecastet worden zu sein, weil es so einfach gewesen sei, mit ihm zu arbeiten.

Sie erzählte der britischen Zeitung ‚HELLO!‘ -Magazin: „Ryan ist der Beste. Er ist eine Freude. Es macht mühelos Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ich hatte großes Glück. Ich hatte den besten Sparringspartner aller Zeiten. Er ist ein kreativer Wirbelwind und der süßeste und einfachste, mit dem man zusammen sein kann. Es war wie in Nimmerland – es war himmlisch.“

Emily lobte außerdem die unglaubliche Arbeit der Stunt-Darsteller an dem Film. Sie sagte: „Sie riskieren Leib und Leben, um den Menschen dieses knisternde Gefühl des Staunens zu vermitteln, das man in Filmen spürt, und es ist an der Zeit, dass sie ihre Anerkennung bekommen.“ Während die britische Darstellerin froh war, sich in die Kampfszene einzubringen, wurde sie nach den Dreharbeiten zu ‚Mary Poppins Returns‘ im Jahr 2018 aber von den gefährlichen Aktionen abgeschreckt. Sie sagte: „Ich habe alle meine Stunts selbst gemacht, aber ich muss nicht so stunty sein wie Gosling. Ich liebe Kampfszenen, aber ich liebe keine Höhen. Das letzte Mal, dass ich etwas in der Höhe gemacht habe, war als Mary Poppins und ich glaube, ich habe immer noch PTBS. Das mache ich Nie wieder. Es war schrecklich.“

Die ‚Edge of Tomorrow‘-Darstellerin schätzt aber ihre Stunt-Souvenirs aus den vergangenen Jahren. Sie sagte: „Ich habe ein paar coole Stuntjacken aus Filmen. Es ist ein großes Ehrenabzeichen, wenn man eine Jacke von der Stuntabteilung bekommt. Ich habe ein paar.“