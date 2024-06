Film Ryan Gosling: Produzent der neuen Zombie-Komödie ‚I Used to Eat Brains, Now I Eat Kale‘

Ryan Gosling - Oscars 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2024, 18:00 Uhr

Der Star wird die neue Zombie-Komödie produzieren.

Ryan Gosling wird die neue Zombie-Komödie ‚I Used to Eat Brains, Now I Eat Kale‘ produzieren.

Der 43-jährige Schauspieler wird mit seiner Produktionspartnerin Jessie Henderson bei General Admission an dem Film zusammenarbeiten, der Produktionsmarke, die das Duo am Anfang des Jahres eingeführt hatte.

Das neue Projekt fällt unter den First-Look-Vertrag der Produktionsfirma mit Amazon. Adam und Daniel Cooper haben die bisher unveröffentlichte 42-seitige Kurzgeschichte geschrieben und adaptieren das Drehbuch für die große Leinwand. Die Details zur Handlung der Komödie wurden noch nicht enthüllt, wobei der Film als in einer „post-post-apokalyptischen“ Welt angesiedelt beschrieben wird, in der ehemalige Zombies um ihre Wiedereingliederung kämpfen. Ryan soll zum jetzigen Zeitpunkt nicht in dem Film mitspielen, weil noch ein Regisseur gefunden werden muss. Gosling hatte sein Regiedebüt mit dem Film ‚Lost River‘ von 2014 gegeben, erklärte aber, dass er erst wieder hinter die Kamera treten wird, wenn seine Töchter, Esmeralda (9) und Amada (8), die er mit seiner Partnerin Eva Mendes großzieht, älter sind. Der ‚Barbie‘-Star verriet gegenüber der ‚The Sunday Times‘-Zeitung: „Ich bin mit dabei … Aber die Regie zu führen braucht so viel Zeit. Und im Moment sind meine Kinder noch so klein – wir sind im Moment wirklich 24 Stunden lang zu Hause. Also, ja, in Zukunft, aber im Moment drehen sich meine Entscheidungen mehr darum, was für meine Familie im Hinblick auf meine Erfahrung, diesen Film zu drehen, das Beste ist.“