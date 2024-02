Stars Emily Ratajkowski: Ihr Vorsatz für 2024

Emily Ratajkowski - VMAs 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2024, 08:00 Uhr

Das Model will dieses Jahr introvertierter leben und mehr Zeit mit sich selbst verbringen.

Emily Ratajkowski möchte 2024 ein „privateres“ Jahr haben.

Das 32-Jährige ist dafür bekannt, unverblümt ihre Meinung zu sagen und in ihrem Podcast ‚High Low with EmRata‘ offen über ihr Leben zu sprechen. Die kommenden Monate will das Model allerdings damit verbringen, mehr zu reflektieren. Gegenüber ‚PopSugar‘ verrät der Star: „Ich möchte, dass dieses Jahr ein bisschen privater wird, in dem Sinne, dass ich viel innere Arbeit an mir selbst leisten möchte.“

Die Schauspielerin konzentrierte sich 2023 auf ihre Arbeit und darauf, einfach Spaß zu haben. Das habe jedoch bedeutet, dass sie nicht so viele Bücher lesen konnte, wie sie gerne getan hätte und stattdessen „viel mehr Zeit auf TikTok verbrachte“. Die ‚Gone Girl‘-Darstellerin fügt hinzu: „Aber ich würde für 2024 gerne wieder in einen ruhigeren, introspektiven Raum zurückkehren.“

Im März 2021 brachte Emily ihren Sohn Sylvester zur Welt, den sie mit ihrem Ex-Mann Sebastian Bear-McClard hat. „Sly hat mich wirklich präsenter und wertschätzender gemacht, weil er sich so schnell verändert, dass ich mir denke: ‚Wow, das Leben vergeht wie im Flug‘“, verrät sie.

Da die Anforderungen der Kindererziehung ihr nur wenige ruhige Momente lassen, hat die brünette Schönheit gelernt, die Zeit zu schätzen, die sie morgens damit verbringt, sich fertig zu machen. „Es war einfach diese meditative, ruhige Zeit, in der ich nicht an meinem Handy hänge und nicht über irgendetwas nachdenke, und ich habe diesen Prozess wirklich zu schätzen gelernt“, schildert sie.