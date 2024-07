Stars Frankie Grande: Schwester Ariana findet ihn perfekt Ariana Grande hat ihren Bruder Frankie Grande als „perfekt“ bezeichnet, nachdem er sich einer Nasenoperation unterzogen hat. Die ‚We Can‘t Be Friends (Wait for Your Love)‘-Hitmacherin hat sich hinter den 41-jährigen ehemaligen ‚Big Brother‘-Star gestellt, nachdem er sich unters Messer gelegt hatte. Frankie betitelte ein Instagram-Bild von seinen Blutergüssen und Verbänden nach der Operation mit […]