Film Emma Stone: ‚Kinds of Kindness‘ erscheint diesen Sommer

Emma Stone accepts the award for Best Actress in a Leading Role 96th Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2024, 18:00 Uhr

Die nächste Zusammenarbeit des Stars mit dem Regisseur wird in diesem Sommer ins Kino kommen.

Emma Stones nächste Zusammenarbeit mit ‚Poor Things‘-Regisseur Yorgos Lanthimos wird in diesem Sommer ins Kino kommen.

Die 35-jährige Schauspielerin gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Leistung in ‚Poor Things‘ und wird mit Lanthimos erneut an ‚Kinds of Kindness‘ arbeiten, dessen Veröffentlichungstermin nun der 21. Juni ist.

Der neue Film vereint Stone erneut mit ihren ‚Poor Things‘-Co-Stars Willem Dafoe und Margaret Qualley und zeigt auch Joe Alwyn. Jesse Plemons, Hong Chau, Hunter Schafer und Mamoudou Athie. Lanthimos hat das Drehbuch zu dem Film zusammen mit Efthimis Filippou geschrieben, mit dem er zuvor an ‚The Lobster‘, ‚Killing of a Sacred Deer‘ und ‚Dogtooth‘ gearbeitet hatte. Die Details zur Handlung von ‚Kinds of Kindness‘ werden bisher noch geheim gehalten. Das Projekt trug zuvor den Titel ‚And‘ und war 2022 in New Orleans, Louisiana, gedreht worden. Stone und Lanthimos arbeiteten zudem an den Kurzfilmen ‚Bleat‘ und ‚The Favourite‘, die Olivia Colman einen Oscar als beste Hauptdarstellerin und Stone eine Nominierung als beste Nebendarstellerin einbrachten. Das neue Projekt soll ein Remake des südkoreanischen Fantasyfilms ‚Save the Green Planet‘ sein. Stone erklärte zuvor gegenüber ‚Variety‘: „Yorgos hat das Gefühl, dass ein Großteil seines Prozesses, mit Menschen zu arbeiten oder Menschen in seine Filme mit einzubeziehen, etwas damit zu tun hat, wer sie als Person sind. Das beruht nicht nur auf der Leistung.“ Neben ihren beiden neuen Filmen mit Lanthimos wird Stone neben Joaquin Phoenix auch an Ari Asters neuem Western ‚Eddington‘ arbeiten.