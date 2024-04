Stars Emma Stone will ihren alten Namen zurück

Emma Stone at the 96th Annual Oscars March 2024 LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2024, 10:25 Uhr

Hätten Sie gewusst, dass die Schauspielerin eigentlich gar nicht Emma Stone heißt?

Emma Stone würde gerne unter ihrem richtigen Namen bekannt sein.

Die Oscar-Preisträgerin hat eigentlich einen anderen Vornamen: Statt Emma heißt sie Emily. Und genau unter diesem Namen würde sie jetzt gerne wieder in Erscheinung treten. „Das wäre so schön. Ich würde gerne Emily sein“, verrät sie im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘.

Die Schauspielerin nahm ihren Showbiz-Namen an, als sie sich bei der Screen Actors Guild anmeldete. Allerdings zieht sie es vor, wenn ihre Kollegen ihren Geburtsnamen verwenden. „Wenn ich sie kennenlerne, tun das die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Es ist nur so, dass mein Name [von einer anderen Schauspielerin in der SAG] genommen wurde“, berichtet die 35-Jährige. „Dann bin ich vor ein paar Jahren ausgeflippt. Aus irgendeinem Grund sagte ich mir: ‚Ich kann das nicht mehr machen. Nennt mich einfach Emily.’“

Die ‚Poor Things‘-Darstellerin hatte bereits verraten, dass ihr Showbusiness-Name von Spice Girls-Star Emma Bunton inspiriert wurde. Bei einem Auftritt in der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ erzählte sie: „Als ich aufwuchs, war ich superblond. Mein richtiger Name ist Emily, aber ich wollte Emma heißen, wegen Baby Spice. Und wisst ihr was? Jetzt bin ich es. Es war nicht unbedingt wegen ihr, aber ja, bin ich in der zweiten Klasse zur Lehrerin gegangen und habe sie gebeten, mich Emma zu nennen? Ja, das tat ich. Und war es wegen Emma Lee Bunton von den Spice Girls? Ja, das war es.“