Watt en Schlick und mehr Entspanntes Feiern: Zehn Tipps für kleine Festivals

Auch auf kleineren Festivals können Musikfans ausgelassen feiern. (jom/spot)

SpotOn News | 21.05.2024, 18:01 Uhr

Lieber gemütlich und entspannt feiern? Diese kleinen Festivals können abseits von Großevents wie Rock im Park punkten. Hier gibt es zehn Tipps.

Wer eine entspannte und familiäre Atmosphäre auf Festivals liebt, wird sich von den großen Playern wie Rock im Park oder Hurricane eher fernhalten. Es gibt hierzulande aber genügend kleinere Festivals, bei denen Musikliebhaber voll auf ihre Kosten kommen. Bei diesen Tipps kann man den großen Menschenmassen entgehen:

Maifeld Derby

Beim Maifeld Derby in Mannheim treten über 60 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt auf. Punk, Rap, Techno – für jeden Musikfan ist etwas dabei. Etwa 5.000 Fans werden auf dem Mannheimer Maimarktgelände traditionell erwartet. Das Festival steigt dieses Jahr vom 31. Mai bis 2. Juni.

Summertime Festival

Das Summertime Festival lädt ins beschauliche Wolfenbüttel in Niedersachsen ein und hält für jeden Musikgeschmack etwas bereit. Wer es familiär und gemütlich mag, wird im Seeliger Park unter alten Bäumen voll auf seine Kosten kommen. Das Festival findet am 7. und 8. Juni statt.

Puls Open Air

Eine etwas größere Besucherzahl, jedoch nicht weniger familiär: Puls, das junge Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks, veranstaltet vom 6. bis zum 8. Juni wieder das Puls Open Air auf Schloss Kaltenberg in Geltendorf in Oberbayern. Neben Musik-Acts gib es unter anderem auch Live-Podcasts und Workshops.

Meeresrausch-Festival

Wer das Meer liebt, wird sich auf das Meeresrausch-Festival freuen. Die Schönheit der Kunst trifft bei dem Festival auf die Vielfalt der Musik. Auf der Insel Usedom an der Ostsee lädt das Meeresrausch vom 13. bis 16. Juni zu entspannten Stunden und atemberaubenden Sonnenuntergängen ein. Die Veranstalter mussten im Vorfeld jedoch auch über "die traurigste Flaschenpost, die wir je verschickt haben", informieren: Nach zwölf Jahren wird es das Festival 2024 das letzte Mal geben.

Watt en Schlick

Das diesjährige Watt en Schlick Festival steigt vom 26. bis 28. Juli im niedersächsischen Varel an der Nordsee. Es warten drei Tage spannende Kultur auf fünf Bühnen, nachhaltiger Austausch und ein entspanntes Miteinander. Zum Ende des Festivals wird traditionell die Deutsche Meisterschaft im Schlickrutschen abgehalten.

Sound of the Forest

Das Sound of the Forest findet 2024 vom 1. bis 4. August statt. Das nachhaltige Festival präsentiert Indie-Künstler und Newcomer am Marbach-Stausee im hessischen Odenwald und erwartet etwa 5.000 Fans. "Wer das Auenland aus 'Herr der Ringe' kennt, wird sich in etwa vorstellen können, wie es hier aussieht", beschreiben die Veranstalter den Veranstaltungsort.

Rocken am Brocken

Das Rocken am Brocken findet von 1. bis 3. August statt. In Elend, einem Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken, werden Besucher unter dem Motto "Natur. Musik. Freundschaft" erwartet. Diese können nicht nur der Musik lauschen, sondern im Rahmenprogramm eine akustische, rangergeführte Waldwanderung (Akustikpfad) machen oder am traditionellen Fußball- und Volleyballturnier im angrenzenden Freibad teilnehmen.

Spektrum Festival

Wer einen Tag lang zu Hip-Hop- und Elektro-Beats tanzen möchte, ist beim Spektrum auf dem Festivalgelände der Alten Schleuse in Hamburg-Wilhelmsburg genau richtig. Am 3. August 2024 wartet das Event in Hafenkulisse mit Acts wie Juju, Haftbefehl oder Domiziana auf.

Wilde Möhre Festival

Das Wilde Möhre Festival bei Drebkau in der Nähe von Cottbus feierte 2023 zehnten Geburtstag. Von 9. bis 12. August können sich dieses Jahr Besucher auf Workshops, Walking-Acts, Live-Bands und DJs freuen. "Die vielfältige musikalische Reise reicht von futuristischen Klängen bis hin zu akustischen Melodien, begleitet von einzigartigen Performances, die das Spektrum von Theater und Tanz bis zu Spoken Word und Burlesque abdecken", heißt es vom Veranstalter.

Freiland Festival

Die Zukunft des Freiland Festivals stand kurzzeitig auf der Kippe, doch im April konnte der Kulturgut Freiland e.V. verkünden, dass es das Festival in verkleinerter Form weiter geben wird. Und so können sich auch dieses Mal Besucher auf Musik-Acts und ein DJ-Line-up freuen. Vom 23. bis 26. August feiern Fans in der Kieskuhle Broock in Alt Tellin in Mecklenburg-Vorpommern.