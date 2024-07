Musik Camila Cabello: Angst vor Festival-Auftritten

Bang Showbiz | 04.07.2024, 13:00 Uhr

Die Popsängerin gesteht, dass sie schon schlechte Erfahrungen mit Festivals gemacht hat.

Camila Cabello wollte nie wieder auf einem Festival spielen, nachdem sie beim Isle of Wight-Festival ein „schwieriges“ Publikum erlebt hatte.

Die ehemalige Fifth Harmony-Sängerin trat am vergangenen Wochenende beim weltberühmten Glastonbury-Festival in England auf. Dabei hatte sie früher schlechte Erfahrungen mit Festival-Auftritten gemacht. Das Glastonbury-Publikum habe die 27-Jährige jedoch positiv überrascht.

„Es war ein riesiges Publikum. Ich bin immer ein bisschen nervös vor Festivals, weil die Leute nicht unbedingt kommen, um nur dich zu sehen“, gesteht Camila im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘. „Ich erwarte immer das Schlimmste, aber ich war so angenehm überrascht. Die Leute waren so herzlich und einnehmend.“

Die ‚Havana‘-Interpretin fügt hinzu: „Es war so heiß, dass ich es durchaus verstehen konnte, wenn alle schlecht gelaunt waren und die Arme verschränkt hatten. Ich habe schon auf einigen Festivals gespielt, bei denen es so war. Ich erinnere mich, dass das Isle of Wight schwierig war. Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Festivals sind schwierig. Ich will keine Festivals mehr machen‘.“

Die Musikerin fand ihre Glasto-Erfahrung „sehr intensiv“ und hatte nicht die Energie, sich den Rest des Festivals anzusehen, da sie an diesem Morgen erst um 6 Uhr auf britischem Boden gelandet war. „Ich wünschte, ich hätte dort bleiben können, aber ich wäre buchstäblich ohnmächtig geworden. Ich war erschöpft“, räumt sie ein.