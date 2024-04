"Eine zelluläre Art von Liebe" Erinnerungen an glückliche Zeiten: Emma Heming-Willis öffnet Fotoalbum

Bruce Willis und Emma Heming-Willis sind seit 2009 verheiratet. Der Schauspieler leidet an einer seltenen Form der Demenz. (ae/spot)

SpotOn News | 15.04.2024, 13:38 Uhr

In einen wahren "Strudel" alter Aufnahmen ist Emma Heming-Willis am Wochenende geraten: Sie postete einige Bilder und ein Video, mit denen sie sich an die glücklichen Zeiten mit ihrem Ehemann Bruce Willis erinnert.

Emma Heming-Willis (45) beweist einmal mehr ihre Liebe zu ihrem an Demenz erkrankten Mann Bruce Willis (69). Nachdem sie etwa zum Valentinstag am 14. Februar, seinem Geburtstag am 19. März sowie dem 15. Hochzeitstag am 21. März liebevolle Postings veröffentlicht hat, zeigt sie jetzt einen emotionalen Rückblick mit mehreren Schnappschüssen aus den gemeinsamen Jahren.

Bruce Willis bei der Arbeit und privat

In ihren inzwischen gelöschten Instagram-Storys erklärte die Ehefrau von Bruce Willis am Wochenende, ​​sie sei in einem "alten Foto- und Videostrudel gefangen". Dazu schrieb sie ihren Followern scherzhaft: "Schickt Hilfe!" In den nächsten Beiträgen teilte sie einige Erinnerungsfotos, beginnend mit einer Aufnahme vom "Stirb langsam"-Set. Auf dem Bild posierte das Paar mit Bruces Tochter Scout (32) während der Dreharbeiten zum fünften und letzten Teil seiner erfolgreichen Filmreihe. Emma Heming-Willis markierte den Ort als Budapest, Ungarn und vermerkte, dass das Foto im Jahr 2012 aufgenommen wurde, ein Jahr vor der Veröffentlichung des Films. Der Schauspieler posierte mit Kunstblut, das im ganzen Gesicht und auf dem Hemd verspritzt war.

Ein weiteres Foto zeigt den Schauspieler mit der gemeinsamen Tochter Mabel (12), die auf seinen Schultern sitzt. Auch ein Schwarz-Weiß-Pärchenbild, auf dem Emma Heming-Willis ihrem Mann einen Kuss auf die Wange gibt, befand sich unter den Retro-Storys. "Eine zelluläre Art von Liebe", schrieb die 45-Jährige dazu und drückte damit aus, dass die Gefühle zwischen den beiden tief unter die Haut gehen. Zudem zeigte sie ein Video des Actionstars beim Mundharmonikaspielen. "Nur so", kommentierte sie dazu.

Bruce Willis hat sich zurückgezogen

Das Paar lernte sich 2007 kennen. Zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Nach Mabel bekamen sie noch ein weiteres Mädchen, Evelyn (9). Mit seiner Ex-Frau Demi Moore (61) hat der Schauspieler drei ältere Töchter. Im März 2022 wurde bekannt, dass Bruce Willis gesundheitliche Probleme hat. Seine Familie erklärte damals, dass er seine Schauspielkarriere aufgrund von Aphasie, einer Sprachstörung, aufgeben muss. 2023 wurde dann bekannt, dass bei ihm eine frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde. Das ist eine seltene Form der Demenz. Emma Heming-Willis postet oft Erinnerungen an die gemeinsame Zeit und würdigt auch häufig die Leistungen ihres Mannes während seiner Karriere.