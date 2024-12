"Nicht viel Zeit zu planen" Erstes Weihnachten als Mutter: So feiert Carolin Kebekus

Carolin Kebekus ist dieses Jahr zum ersten Mal Mutter geworden. (the/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 11:46 Uhr

Carolin Kebekus ist Anfang des Jahres zum ersten Mal Mutter geworden. Jetzt hat sie verraten, wie sie ihr erstes Weihnachtsfest mit Baby feiert.

Komikerin Carolin Kebekus (44) ist dieses Jahr zum ersten Mal Mutter geworden. Im Interview mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" hat sie jetzt darüber gesprochen, wie sie ihr erstes Weihnachtsfest in der neuen Rolle verbringen wird. Insgesamt habe sie sich im Vergleich zu den Vorjahren bei der Planung zurückgehalten: "Ich war früher für mehr zuständig, mehr Geschenke, mehr Vorbereitung", so Kebekus, die im Januar ihr erstes Kind bekommen hat.

Dieses Jahr macht Carolin Kebekus weniger

"Da bin ich dieses Jahr so ein bisschen raus, weil man mit allem, woran man bei einem Kind denken muss, schon gut ausgelastet ist. Plus dann Vollzeit arbeiten, da bleibt nicht mehr viel Zeit, ein Familienessen zu planen", führt sie der "WAZ" gegenüber weiter aus.

Entscheidung für mentale Gesundheit

Seit September ist Kebekus nach einer Babypause auch wieder zurück auf der Bühne und tritt mit ihrem Programm "Shesus" auf. Es gebe zwar Momente, in denen ihr alles "ganz schön viel" vorkomme, doch sie sei sehr froh, wieder zu arbeiten. "Für mich war es die richtige Entscheidung, wieder aufzutreten, es war gut für meine mentale Gesundheit." Sie könne bei der Arbeit gut abschalten, da sie wisse, dass ihr Baby gut betreut werde.

Auch mit ihrer "Carolin Kebekus Show" in der ARD ist die Komikerin seit Oktober wieder zurück. Am 24. Oktober lief die erste von zehn neuen Folgen um 20:15 Uhr in der Mediathek und um 23:35 Uhr im linearen Programm im Ersten. Die zehnte Folge kommt am Donnerstag, 2. Januar 2025.