Film Ethan Hawke: Er träumt von einem ‚The Black Phone‘-Sequel

Ethan Hawke - Moon Knight -LA Premiere - Launch - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2024, 14:00 Uhr

Ethan Hawke enthüllte, dass er gerne eine ‚The Black Phone‘-Fortsetzung drehen möchte.

Der 53-jährige Schauspieler spielte die Rolle des Serienmörders The Grabber in Scott Derricksons erfolgreichem Horrorfilm von 2022 und verriet, dass er die Rolle erneut spielen würde, auch wenn sein Charakter am Ende des Films scheinbar stirbt.

Hawke erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚Collider‘: „Danke, ich habe eine gute Beziehung zu ihm, wissen Sie, es ist so, wie es Maya (seine Tochter) über Regisseure sagte, das trifft echt auf Scott Derrickson zu. Ich hatte eine echt wundervolle Erfahrung, meinen ersten Gruselfilm zusammen mit ihm zu drehen. Wir haben einen Film namens ‚Sinister‘ gedreht und er ist einfach ein echter Filmemacher. Ich liebe die Art und Weise, wie er über Film und das Geschichtenerzählen denkt. Und wenn ich älter werde, genieße ich es echt, als Schauspieler in verschiedenen Genres zu arbeiten. Das ist eine Möglichkeit, sich als Darsteller formen (und) verändern zu können. Indem man versucht, die Mathematik davon zu lernen. Was macht eine großartige romantische Komödie aus, was macht einen großartigen Kunstfilm aus, was macht einen großartigen Horrorfilm aus, was macht einen großartigen Western aus? Wissen Sie, das alles hat eine gewisse Geometrie, und darin ist Scott im Grunde brillant. Er will, dass ich in ‚Black Phone 2‘ mit dabei bin, ich werde das machen.“ Derrickson hatte zuvor verraten, dass er es erwägen würde, die Charaktere noch einmal zu beleuchten, nachdem sich der Film an den Kinokassen als erfolgreich erwies.