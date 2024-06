"Willkommen in unserer Welt" Ex-Frau von Channing Tatum: Jenna Dewan ist wieder Mutter geworden

Schauspielerin Jenna Dewan und ihr Partner Steve Kazee sind erneut Eltern geworden. (ym/spot)

SpotOn News | 21.06.2024, 08:35 Uhr

Schauspielerin und Tänzerin Jenna Dewan ist wieder Mutter eines kleinen Mädchens geworden. Für die Ex-Frau von Hollywoodstar Channing Tatum ist es das dritte Kind.

"Step up"-Darstellerin Jenna Dewan (43) ist wieder Mutter geworden. Die Babynews teilt die Ex-Frau von "Magic Mike"-Star Channing Tatum (44) mit ihren rund 9,5 Millionen Followern in einem bewegenden Post auf Instagram. Per Kaiserschnitt erblickte Tochter Rhiannon Lee Kathryn am Freitag, den 14. Juni, das Licht der Welt. Für Dewan und ihren Partner Steve Kazee (48) ist es das zweite gemeinsame Kind.

"Willkommen in unserer Welt"

Auf Instagram veröffentlichte die frischgebackene Dreifachmama erste Schnappschüsse ihrer Tochter. Die intimen Momentaufnahmen zeigen Dewan, Kazee und das Neugeborene kurz nach dem Kaiserschnitt. Dazu schrieb die Schauspielerin: "Von dem Moment an, als du ankamst, hast du direkt Glück und Liebe in unser Leben gebracht … Deine sanfte Anmut, Süße und Schönheit haben unsere ganze Familie gefesselt. Unsere Herzen sind voller Liebe und wir sind wahrlich gesegnet von deiner Anwesenheit. Willkommen in unserer Welt, kleines Mädchen."

Auch zahlreiche Promi-Kollegen gratulierten den frischgebackenen Eltern unter dem Post zur Geburt. "Herzlichen Glückwunsch Mama", kommentiert die australische Turniertänzerin Sharna Burgess (38). Auch "Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev (35) und Schauspielerin Amanda Kloots (42) gehörten zu den Gratulantinnen.

Zweites Kind mit Steve Kazee

Für Schauspielerin Jenna Dewan und Steve Kazee, die seit April 2018 liiert sind, ist es das zweite gemeinsame Kind. Der gemeinsame Sohn Callum (4) kam im März 2020 zur Welt.

Von 2009 bis 2019 war Dewan mit ihrem Schauspielkollegen Channing Tantum verheiratet. Aus dieser Beziehung stammt Dewans erste Tochter Everly (11), die im Mai 2013 geboren wurde.