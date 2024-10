Film Kirsten Dunst: Rolle in ‚Roofman‘

Die Schauspielerin hat sich der Besetzung des neuen Films angeschlossen.

Kirsten Dunst hat sich der Besetzung von ‚Roofman‘ angeschlossen.

Die 42-jährige Schauspielerin wird Berichten von ‚Deadline‘ zufolge an der Seite von Channing Tatum in dem neuen Film über wahre Kriminalfälle mit von der Partie sein.

‚Roofman‘ beruht auf der Geschichte des Räubers Jeffrey Manchester, der über Nacht über die Dächer in mehr als 60 McDonald’s-Restaurants einbrach. Er blieb in den Restaurants, bis die Mitarbeiter morgens zur Arbeit kamen, und trieb sie in die Gefrierschränke, während er die Kassen leerte. Manchester ist auch als ‚Rooftop Robber‘ oder ‚Roofman‘ bekannt und ist im Jahr 2000 verurteilt und inhaftiert worden, konnte jedoch aus dem Gefängnis ausbrechen. Manchester war monatelang auf der Flucht und versteckte sich in einer Toys ‚R Us- und Circuit City-Filiale in North Carolina. Um zu überleben, aß er dort Babynahrung und bewegte sich, indem er mit dem Fahrrad durch den Laden fuhr. Manchester wurde jedoch schließlich gefasst und ins Gefängnis zurückgeschickt, nachdem seine Fingerabdrücke auf einer DVD des Films ‚Catch Me If You Can‘ mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks entdeckt wurden.