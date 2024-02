Update für "Quiet Luxury" „Extraordinary Everyday“: Alltagsmode wird jetzt außergewöhnlich

Ein schlichter Look - wie hier präsentiert von Bella Hadid - wird durch die richtigen Details zum Eyecatcher. (the/spot)

SpotOn News | 27.02.2024, 20:30 Uhr

Stiller Luxus und raffinierte Details verschmelzen zu einem spannenden Mix: Der Modetrend "Quiet Luxury" bekommt durch den Trend "Extraordinary Everyday" ein stylisches Update.

2024 ist das Jahr, in dem Alltagsmode außergewöhnlich wird. Und zwar außergewöhnlich luxuriös mit außergewöhnlichen Details. Der Modetrend "Quiet Luxury" bekommt durch den Trend "Extraordinary Everyday" ein alltagstaugliches und aufregendes Update.

Der Modestil "Quiet Luxury" zeichnet sich durch seine zurückhaltende Eleganz und seinen Fokus auf hochwertige Materialien, schlichte Schnitte und subtile Details aus. Es ist ein Stil, der Luxus und ein Gespür für Mode mehr durch Zurückhaltung und Raffinesse ausdrückt, anstatt durch auffällige Logos oder übermäßigen und extravaganten Schmuck.

So wird aus "Quiet Luxury" der Trend "Extraordinary Everyday"

"Quiet Luxury" mit seiner neutralen Farbpalette sowie der hochwertigen Qualität bleiben uns 2024 weiterhin erhalten. Der Trend "Extraordinary Everyday" versieht die schlichten Schnitte jedoch mit einer kleinen Portion Außergewöhnlichkeit. Für den Frühling haben die Designer eine neue Variante des stillen Luxus geschaffen, indem sie die lässigen Basics durch außergewöhnliche Details auf ein neues Niveau heben.

So spielen die Designer mit außergewöhnlichen Details

So verpasst Gucci beispielsweise klassischen Loafers einen auffälligen Plateau-Absatz, während Loewe weiße, weit geschnittene High-Waist-Hosen mit extra hohem Bund auf dem Laufsteg präsentiert. Valentino verleiht hingegen eleganten, spitz zulaufenden, schwarzen Ballerinas mithilfe von eleganten Riemchen ein außergewöhnliches Update, das mehr Glamour in den Alltagslook bringt.

Wie "Quiet Luxury"-Mode zum Eyecatcher wird

Um den Trend "Extraordinary Everyday" im Alltag umzusetzen, muss man lernen ein wenig "out of the box" zu denken. Die Basis bilden wie bei "Quiet Luxury" hochwertige Materialien, schlichte Schnitte, eine neutrale Farbpalette sowie subtile Details. Der Trick ist ein Teil in den Look zu integrieren, das zwar den Grundregeln entspricht, allerdings durch ein Detail außergewöhnlicher aussieht als normal. Wie zum Beispiel eben Loafers mit Plateau-Absatz oder ein XXL-Blazer.