Stars Fabian Hambüchen: Ehe-Aus nach vier Jahren

Fabian Hambuechen - 15.02.17 - Hamburg - Eventpress MP BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2026, 18:00 Uhr

Der ehemalige Kunstturner und seine Frau Viktoria geben ihre Scheidung bekannt.

Fabian Hambüchen und seine Ehefrau Viktoria lassen sich nach vier Jahren Ehe scheiden.

Der frühere Turn-Olympiasieger und seine Partnerin bestätigten ihr Ehe-Aus im Gespräch mit ‚Bunte‘. „Wir haben gemerkt, dass unsere Zukunftsvorstellungen weit voneinander abweichen“, offenbarte die 35-Jährige. „Da ist eine Trennung die vernünftigste Lösung. Auch wenn es schmerzhaft ist.“ Mittlerweile ist Viktoria bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen.

Auch Fabian Hambüchen sprach offen über die Veränderungen in seinem Leben. Die Zeit nach seinem Karriereende sei für ihn turbulent gewesen. 2017 beendete der Sportstar seine aktive Turnkarriere. Im Sommer davor hatte er seine Karriere mit einer Goldmedaille am Reck bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gekrönt. „Jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich weiß, wie ich meine Zukunft gestalten werde. Und da haben Vicky und ich gemerkt, dass es auf diesem Weg gemeinsam nicht weitergehen kann“, schilderte der 38-Jährige.

Eine neue Liebe war laut ‚Bunte‘ nicht der Grund für das Ehe-Aus. Weder Fabian noch Viktoria haben demnach einen neuen Partner. Die beiden hatten sich vor sechs Jahren beim CrossFit kennengelernt, wenig später verabredeten sie sich auf einen Kaffee. Im Sommer 2022 gab sich das Paar in Hambüchens Heimatstadt Wetzlar das Jawort. Vier Jahre später kommt nun das überraschende Liebes-Aus.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere schlug Fabian Hambüchen neue Wege ein und war unter anderem als TV-Experte tätig. 2025 erreichte er zudem das Finale von ‚Let’s Dance‘. Nun steht für den ehemaligen Kunstturner auch privat ein neuer Lebensabschnitt bevor.