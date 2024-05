Hochkaräter für nächsten Marvel-Film „Fantastic Four“: John Malkovich und Potter-Bösewicht sagen zu

SpotOn News | 10.05.2024, 14:26 Uhr

Ralph Ineson versetzte schon Harry Potter mehrfach in Angst und Schrecken. John Malkovich kennt ohnehin jeder Film-Fan. Beide Stars wurden für die neueste Marvel-Verfilmung rund um die Fantastic Four gecastet. Der Helden-Streifen soll im Sommer gedreht werden und 2025 in die Kinos kommen.

Ralph Ineson (54) und sein Kollege John Malkovich (70) bereichern den Cast des nächsten "Fantastic Four"-Streifens. Laut "The Hollywood Reporter" ist Ineson in der Hauptrolle des Gegenspielers der fantastischen vier Superhelden zu sehen. Welche Rolle Malkovich zukommt, ist laut "Deadline" noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten zu neuesten Marvel-Streifen starten im Hochsommer. Der Film soll 2025 zu sehen sein.

Ineson hat Erfahrung als Bösewicht

Für Ralph Ineson ist die Rolle des Bösewichts alles andere als unbekannt. Im Gegenteil: Nach humorigen Ausflügen bei "The Office" hat der britische Schauspieler in den vergangenen drei Jahrzehnten schon so manchem Gegenüber gehörig Angst eingejagt. Als gruseliger Zauberer Amycus Carrow erzeugte er in insgesamt drei Filmen Angstschauer bei Zauber-Novize Harry Potter. Auch "Game of Thrones"-Fans kennen Ineson von seiner dunklen Seite. Als Plünderer Dagmer Cleftjaw war er fester Cast-Bestandteil der zweiten Staffel der weltweiten Erfolgsserie. Damit noch nicht genug des Grusel-Genres: Auch in "The Witch" sorgte er bei den Anhängern der düsteren Kunst für wohliges Gruseln. Der nächste "Fantastic Four"-Streifen ist der erste unter dem Dach des Marvel Cinematic Universe (MCU). Hierin droht den vier Helden von ihrem Haupt-Widersacher Galactus, gespielt von Ineson, kräftig Gegenwind. Derzeit ist Ineson als Priester in 20th Century's "The First Omen" zu sehen.

Malkovichs Rolle noch geheim

Neben Ralph Ineson wird auch John Malkovich ab Sommer Teil der "Fantastischen Vier"-Familie. Wie "Deadline" erfahren hat, kommt auch der renommierte Hollywood-Schauspieler für eine Rolle in den "Fantastic Four" an Bord des MCU. Doch ähnlich wie bei dem kürzlich gecasteten Paul Walter Hauser (37), bekannt aus der Mini-Serie "Black Bird", ist auch Malkovichs Rolle noch geheim. Gleiches gilt für die Handlung des Superhelden-Streifens. Klar ist hingegen, wer die Fantastischen Vier sein werden: Pedro Pascal (49) schlüpft in die Rolle als Reed Richards alias "Mr. Fantastic". Vanessa Kirby (36) spielt Sue Storm alias "die unsichtbare Frau". Joseph Quinn (30) verkörpert Johnny Storm alias "die menschliche Fackel". Und Ebon Moss-Bachrach (47) gehört in der Hauptrolle des Ben Grimm alias "das Ding" ebenfalls zum Helden-Quartett.