Mit 97 wurde sie noch Model Fashionikone Iris Apfel ist mit 102 Jahren gestorben

Iris Apfel ist mit 102 Jahren gestorben. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.03.2024, 08:21 Uhr

Sie war erfolgreiche Geschäftsfrau, extravagante Modeikone und im hohen Alter noch Model. Jetzt ist Iris Apfel im Alter von 102 Jahren gestorben.

Ihre extravagante Mode, Vorliebe für auffälligen Schmuck und die große runde Brille machten sie zur wahren Fashionikone. Jetzt ist Iris Apfel im Alter von 102 Jahren gestorben. Die Geschäftsfrau und Innenarchitektin starb am 1. März in ihrem Haus in Palm Beach, Florida, wie ein Sprecher der "New York Times" bestätigte.

Auch auf ihrem Instagram-Account wurde Apfels Tod mitgeteilt. Zu einem Foto ist zu lesen: "Iris Barrel Apfel. 29. August 1921 – 1. März 2024". In den Kommentaren trauern zahlreiche Menschen um die Modeikone. Noch am Tag zuvor wurde hier der 29. Februar als ihr 102. und halber Geburtstag gefeiert. Am 29. August wäre sie 103 geworden.

Mit 97 unterschrieb sie einen Modelvertrag

Iris Apfel wurde 1921 im New Yorker Stadtteil Queens geboren und arbeitete nach einem Studium der Kunstgeschichte als Redakteurin für "Women's Wear Daily" sowie als Innenarchitektin. 1948 heiratete sie Carl Apfel (1914-2015), mit dem sie bis zu dessen Tod verheiratet war. Auch er wurde 100. Die beiden gründeten gemeinsam eine Textilfirma und führten diese bis 1992.

So richtig bekannt wurde sie allerdings erst im hohen Alter – durch zahlreiche Auftritte im Fernsehen und im Internet sowie durch die Dokumentation "Iris" aus dem Jahr 2014. Auf Instagram folgten ihr drei Millionen Menschen. 2019 schloss sie im Alter von 97 Jahren einen Vertrag als Model bei der Agentur IMG ab, bei der auch Kate Moss (50) und Gigi Hadid (28) unter Vertrag stehen.