Gipfeltreffen der Weltstars FC Bayern München: Neuer und Kane treffen Gosling und Blunt

Ryan Gosling (l.) und Manuel Neuer trafen sich in Berlin. (smi/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 10:58 Uhr

Manuel Neuer und Harry Kane posieren mit Ryan Gosling und Emily Blunt. So kam es zu dem Treffen der Fußballer des FC Bayern München und der Barbenheimer-Stars aus Hollywood.

Seit den 1990er-Jahren war immer wieder vom FC Hollywood die Rede, wenn es beim FC Bayern München mediale Turbulenzen gibt. Nun machte der deutsche Rekordmeister seinem Spitznamen alle Ehre – und diesmal im positiven Sinne. Nationaltorwart Manuel Neuer (38) und Torjäger Harry Kane (30) trafen auf zwei echte Hollywood-Stars: Ryan Gosling (43) und Emily Blunt (41).

Das "perfekte Selfie"

Beim offiziellen Instagram-Account von Bayern München waren Bilder des Treffens der Weltstars zu sehen. Auf einem Foto lächeln alle Vier in die Kamera. "The perfect selfie doesn't exi-…", steht dabei. Das perfekte Selfie existiert laut der Social-Media-Abteilung des FCB also doch.

In einer Slideshow präsentieren die Bayern weitere Fotos des Gigantentreffens: "Barbie"-Darsteller Ryan Gosling unterhält sich angeregt mit Manuel Neuer, auf einem anderen Bild umarmen sich die beiden Superstars. "Oppenheimer"-Darstellerin Emily Blunt hält mit Harry Kane ein Trikot in die Kamera. Auf dem Rücken des Jerseys ist ihr Name und die Nummer 23 aufgeflockt.

Bayern und Barbenheimer in Berlin

Wie kam es zu der ungewöhnlichen Konstellation: Ryan Gosling und Emily Blunt sind gerade auf Promotour für ihren neuen Film "The Fall Guy". Dabei machten sie am Wochenende Halt in Berlin. Der Film startet am 30. April 2024 in den deutschen Kinos. Ryan Gosling spielt den Stuntman Colt Seavers, der einen verschwundenen Filmstar suchen soll. Emily Blunt verkörpert seine Chefin und Ex-Partnerin.

Der FC Bayern München befand sich ebenfalls in der Stadt. Am Samstagabend spielte der entthronte Deutsche Meister gegen Union Berlin, fuhr mit 5:1 einen klaren Auswärtssieg ein.