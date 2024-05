Bei der ARD Felix Neureuther wird TV-Experte bei Olympia

Felix Neureuther wird ARD-Olympia-Experte. (ncz/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 17:19 Uhr

Ex-Skirennläufer Felix Neureuther ist bereits seit einigen Jahren als Wintersport-Experte in der ARD zu sehen. Nun wird er auch bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im Einsatz sein.

Seit Felix Neureuther (40) 2019 seine erfolgreiche Karriere als Skirennläufer beendete, ist er im Ersten als Experte für Wintersport zu sehen. Jetzt wird er sein Engagement um eine Jahreszeit erweitern: Neureuther wird als Experte das ARD-Team bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris unterstützen. Das teilte er am Mittwoch (8. Mai) offiziell beim OMR Festival in Hamburg mit.

Felix Neureuther mit eigener Rubrik bei Olympia in Paris

Seine Erlebnisse in der französischen Hauptstadt wird er in der Rubrik "Felix Neureuther – Slalom durch Paris" im TV, der ARD Mediathek und den Social-Media-Accounts der "Sportschau" mit dem Publikum teilen. Zudem werde er im TV-Studio, im Podcast und Radio zu sehen und hören sein.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe, weil ich glaube, dass die Spiele in Paris etwas ganz Besonderes werden und weil ich als Wintersportler mal Olympische Sommerspiele von einer anderen Seite erleben darf", sagte Neureuther. Bisher habe er alles nur aus der Zuschauer-Perspektive verfolgt, er sei ein "großer Sommersportfan". Zudem freue er sich, mit "alten Bekannten" wie Esther Sedlaczek (38) und Alexander Bommes (48) im Team zusammenzuarbeiten.

Die Olympischen Sommerspiele 2024 werden von 26. Juli bis 11. August in Paris ausgetragen. ARD und ZDF übertragen mehr als 1.500 Stunden live im TV, in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.