Billy Crystal bis Paris Hilton Feuer-Inferno in L.A.: Stars berichten vom Verlust ihres Zuhauses

Schockstarre: Billy Crystal und Paris Hilton zählen zu den US-Stars, deren Zuhause den Flammen von Los Angeles zum Opfer gefallen ist. (stk/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 07:15 Uhr

Zahlreiche in Los Angeles ansässige US-Stars haben inzwischen vom Verlust ihres Zuhauses durch die verheerenden Brände berichtet. Darunter Billy Crystal, Paris Hilton und Cary Elwes.

Es sind die ersten und wohl nicht die letzten US-Stars, die via Social Media oder öffentlichem Statement vom Verlust ihres Zuhauses berichten. Die verheerenden Brände in Los Angeles, darunter auch im Nobel-Wohnviertel Pacific Palisades, haben bereits mehr als 1.000 Gebäude zerstört, berichtet unter anderem "Variety". Unter den abgebrannten Häusern befinden sich offenbar auch die Villen von Berühmtheiten wie Billy Crystal (76), Paris Hilton (43), Anna Faris (48) und Adam Brody (45).

Video News

Komiker Crystal und seine Frau Janice veröffentlichten gegenüber CNN ein Statement, in dem es unter anderem heißt: "Janice und ich lebten seit 1979 in unserem Haus. Wir haben hier unsere Kinder und Enkel großgezogen. Jeder Zentimeter unseres Hauses war voller Liebe. Schöne Erinnerungen, die man nicht wegnehmen kann." Natürlich sei ihr Herz angesichts dieses Verlustes gebrochen, "aber mit der Liebe unserer Kinder und Freunde werden wir das schaffen. Wir beten für die Sicherheit der Feuerwehrleute und Ersthelfer."

"Dem Erdboden gleichgemacht"

In einem Instagram-Beitrag, in dem die apokalyptischen Zustände vor Ort gezeigt werden, trauert auch Schauspielerin Mandy Moore (40) um ihre Wohngegend: "Ich bin schockiert und fühle mich taub für all das, was so viele verloren haben, einschließlich meiner Familie. Die Schule meiner Kinder ist weg. Unsere Lieblingsrestaurants, dem Erdboden gleichgemacht. Auch so viele Freunde und Angehörige haben alles verloren."

Paris Hilton veröffentlichte ebenfalls bei Instagram einen Nachrichtenclip. Dieser zeige ihr zufolge auch Bilder ihres zerstörten Hauses in Malibu: "In diesem Haus haben wir so viele wertvolle Erinnerungen geschaffen. Hier machte Phoenix seine ersten Schritte und wir träumten davon, mit London unvergessliche Erinnerungen fürs Leben zu schaffen."

"Die Braut des Prinzen"-Star Cary Elwes (62) zählt eigener Angabe nach ebenfalls zu den Promis, deren Anwesen abgebrannt ist. "Leider haben wir unser Zuhause verloren, sind aber dankbar, dass wir diesen wirklich verheerenden Brand überlebt haben", heißt es auf seinem offiziellen Instagram-Account.

Weitere US-Stars, deren Häuser durch die Brände zerstört wurden, sind laut "TMZ" John Goodman (72), "Nobody Wants This"-Schauspieler Adam Brody, "Scary Movie"-Berühmtheit Anna Faris und "American Pie"-Star Eugene Levy (78).