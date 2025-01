Verheerende Brände Feuer-Inferno in L.A.: Stars wie Anthony Hopkins verlieren Zuhause

Die aus "How I Met Your Mother" bekannte Cobie Smulders und Sir Anthony Hopkins haben Medienberichten zufolge ihre Häuser in Los Angeles in den Flammen verloren. (lau/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 23:46 Uhr

Von den verheerenden Bränden in Los Angeles und Umgebung sind auch weiterhin zahlreiche Berühmtheiten betroffen. So hat etwa "How I Met Your Mother"-Star Cobie Smulders ihr Zuhause verloren.

Auch am Donnerstag (9. Januar) wüten in der US-Metropole Los Angeles an mehreren Stellen Feuersbrünste, darunter auch im Nobel-Wohnviertel Pacific Palisades. Schon am Donnerstagmorgen war bekannt geworden, dass Häuser und Villen von Berühmtheiten wie Billy Crystal (76) oder Paris Hilton (43) durch die verheerenden Brände zerstört worden seien. Und auch weitere Stars hat es getroffen.

"How I Met Your Mother"-Star Cobie Smulders verliert Zuhause

So berichtet unter anderem die britische "Daily Mail", dass ein beeindruckendes Haus in Pacific Palisades mit vier Schlafzimmern, das Oscarpreisträger Anthony Hopkins (87) im Jahr 2021 für sechs Millionen US-Dollar erworben haben soll, zerstört sei.

Ebenso betroffen von den Flammen ist einem Bericht von "People" zufolge "how i met your mother"-Star Cobie Smulders (42). Smulders, die in der beliebten Sitcom Fan-Liebling Robin Scherbatsky verkörperte, wohnt mit ihren zwei Töchtern und Ehemann Taran Killam (42) ebenfalls in Pacific Palisades.

Auch der Schauspiel-Star und Oscarpreisträger Jeff Bridges ("The Big Lebowski", 75) und Miles Teller ("Top Gun: Maverick", 37) beklagen den Verlust ihrer Häuser, wie das Promiportal "TMZ" meldet.

Tom Hanks und Steven Spielberg von Flammen verschont

Glücklicher ging die Flammenhölle L.A.s hingegen bislang offenbar für die Hollywood-Megastars Tom Hanks (68) und Steven Spielberg (78) aus. Laut "TMZ" hat Hanks' Anwesen in der Pacific-Palisades-Gegend die Brände unbeschadet überstanden, während ein Haus auf dem direkt angrenzenden Grundstück in Flammen aufgegangen sei, wie auch Fotos des Areals zeigen.

Auch Spielbergs weitläufiges Anwesen sei unversehrt. Die zwei Hollywood-Größen haben in der Vergangenheit bereits oftmals gemeinsam Erfolgsprojekte wie etwa "Saving Private Ryan" umgesetzt. Bis das wahre Ausmaß der Schäden in Los Angeles bekannt wird, dürfte noch einige Zeit vergehen.