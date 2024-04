Mit "Killers of the Flower Moon"-Star Filmfestspiele von Cannes: Diese Stars machen die Jury komplett

Greta Gerwig kennt jetzt ihre Jury-Kollegen für das Filmfestival von Cannes. (smi/spot)

SpotOn News | 29.04.2024, 11:52 Uhr

Omar Sy, ein Bond-Girl und ein Star aus "Killers of the Flower Moon" - die Jury der Internationalen Filmfestspiele von Cannes ist komplett. Als Vorsitzende stand schon länger "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig fest.

"Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (40) steht schon länger als Jurypräsidentin für die Filmfestspiele von Cannes fest – nun sind auch ihre Mitstreiter bekannt. Fünf Frauen und vier Männer aus aller Welt entscheiden am 25. Mai 2024 über die Goldene Palme und andere Preise des renommierten Festivals.

Lily Gladstone, Omar Sy und Eva Green

Da wäre zum einen Lily Gladstone (37). Die Schauspielerin hat in diesem Jahr als erste indigene Person den Golden Globe gewonnen, für ihre Rolle in Martin Scorseses (81) "Killers of the Flower Moon". Neben Gladstone nimmt ihre französische Kollegin Eva Green (43) am Jurytisch Platz. Sie wurde unter anderem als Bond-Girl in "Casino Royale" (2006) und mit der Serie "Penny Dreadful" bekannt. Greens Landsmann Omar Sy (46, "Ziemlich beste Freunde", "Lupin") ist auch dabei. Der Italiener Pierfrancesco Favino (54) ist der vierte Darsteller im Bunde.

Neben den Schauspielerinnen und Schauspielern sind drei Regisseurinnen und Regisseure sowie eine Drehbuchautorin Teil der Jury: Der Hollywood-erfahrene Spanier Juan Antonio Bayona (48, "Jurassic World: Das gefallene Königreich"), der mit dem Survival-Drama "Die Schneegesellschaft" einen Netflix-Hit landen konnte sowie Libanesin Nadine Labaki (50, "Capernaum") und der Japaner Hirokazu Koreeda (61, "Shoplifters"). Drehbuchautorin Ebru Ceylan (48) macht die Jury komplett. Der von ihr mitgeschriebene und von ihrem Mann Nuri Bilge Ceylan (65) inszenierte Film "Winterschlaf" gewann vor genau zehn Jahren die Goldene Palme in Cannes.

Diese Filme kämpfen um die Goldene Palme in Cannes

Zu den Filmen, aus denen die Jury unter anderem den Gewinner der Goldene Palme auswählt, gehören etwa "Kinds of Kindness" von "Poor Things"-Regisseur Yorgos Lanthimos (50), das Biopic "The Apprentice" über den jungen Donald Trump (77) und "Megalopolis", das Comeback von Francis Ford Coppola (85). Außer Konkurrenz laufen unter anderem der "Mad Max"-Ableger "Furiosa" und der erste Teil von Kevin Costners (69) geplanter Western-Reihe "Horizon – An American Saga".

Die 77. Filmfestspiele von Cannes finden vom 14. bis 25. Mai an der französischen Mittelmeerküste statt.