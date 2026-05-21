Stars Filmstar Amy Adams erklärt, warum sie nicht mehr auf Instagram ist

Amy Adams - Governors Ball - November 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin verrät, wieso sie der Social-Media-Plattform den Rücken gekehrt hat.

Amy Adams hat Instagram verlassen, weil sie eigenen Aussagen zufolge „ziemlich langweilig“ ist.

Die 51-jährige Schauspielerin war früher auf der Social-Media-Plattform aktiv, hat jedoch seit 2021 nichts mehr auf Instagram gepostet, da sie nach eigenen Worten ein sehr beschauliches Leben führt. Im Gespräch mit dem ‚S‘-Magazin verriet Amy: „Es fühlte sich nicht natürlich an. Ich bin irgendwie langweilig. Ich bin wirklich sehr routinenorientiert. Ich gehe immer an dieselben Orte. Mein Leben ist bereits so eingespielt, dass ich außerhalb der Arbeit aktiv nach etwas suchen müsste, das ich posten könnte.“

Die Golden-Globe-Preisträgerin erklärte außerdem, dass ihr später Durchbruch in Hollywood ihr geholfen habe, die Schattenseiten plötzlichen Ruhmes zu vermeiden. Ihre erste große Rolle bekam sie mit 31 Jahren in der Tragikomödie ‚Junikäfer‘ (2005). „Als die stressigeren und öffentlichkeitsintensiveren Phasen meiner Karriere begannen, war ich bereits in meinen Dreißigern. Ich hatte damals schon meinen Mann und meinen Freundeskreis. Ich habe einfach mein Leben weitergelebt“, schilderte sie.

Heute fühle sich Amy entspannter denn je und freut sich auf die Zukunft. Der Filmstar erklärte: „Ich fühle mich ausgeglichener und zentrierter als je zuvor. Ein Teil davon ist sicherlich, zurückblicken und wirklich dankbar für all das sein zu können, was ich machen durfte. Gleichzeitig blicke ich mit viel Vorfreude auf das, was noch kommt.“

Kürzlich hatte Amy enthüllt, dass sie sich in ihren Anfangsjahren in Hollywood „so verletzlich und so ausgeliefert“ fühlte. Die Schauspielerin feierte zwar eine äußerst erfolgreiche Karriere in der Filmbranche, kämpfte anfangs jedoch mit Selbstzweifeln und Unsicherheiten. „Ich war einfach sehr naiv und hatte große Angst davor, irgendeine Wahrheit oder Dunkelheit der menschlichen Erfahrung zu zeigen. Ich hätte mich dadurch so verletzlich und so entblößt gefühlt“, gestand sie gegenüber ‚Variety‘.