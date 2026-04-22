Film Shawn Levy über KI: Unterstützung statt Ersatz der Kreativität

Shawn Levy - November 2022 - Avalon - American Cinematheque Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 11:00 Uhr

Shawn Levy glaubt, dass KI in Zukunft zu einem unverzichtbaren Werkzeug beim Filmemachen werden wird.

Der ‚Star Wars: Starfighter‘-Regisseur ist der Ansicht, dass Filmemacher künstliche Intelligenz „begrüßen“ sollten, anstatt sie zu „fürchten“, doch hat er KI in seiner bisherigen Karriere als Geschichtenerzähler noch nicht „auf sinnvolle Weise“ eingesetzt.

Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Bislang habe ich KI in keiner Phase meines Erzählprozesses auf sinnvolle Weise integriert, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass wir im Laufe meiner Karriere ihre Integration erleben werden. Wie viele klügere Köpfe als ich bereits festgestellt haben, geht es darum, diese Technologien verantwortungsbewusst zu integrieren, wobei die kreative Stimme weiterhin Vorrang haben muss und nicht als potenzieller Ersatz für diese Stimme dienen darf, denn ich glaube, dass das, was man durch kreative Stimme und Vision erhält, einzigartig und unnachahmlich ist.“ Er fügte hinzu: „Wenn wir jedoch diese aufkommenden KI-Fähigkeiten nutzen können, um das Geschichtenerzählen in einem weiterhin kreativen und menschenorientierten Arbeitsablauf zu unterstützen, dann halte ich das für etwas, das man begrüßen und nicht fürchten sollte.“

Levy verbringe jeden Tag einen Teil seiner Zeit damit, sich mit den regulatorischen Möglichkeiten rund um KI vertraut zu machen. Er halte dies für unerlässlich, sei jedoch der Ansicht, es sei naiv und töricht, die Augen davor zu verschließen oder so zu tun, als würde KI nicht nur ein aufkommender, sondern ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens werden – nicht nur für Filmschaffende, sondern für das Leben insgesamt.

Levy wird am 28. Mai 2027 den Space-Opera-Film ‚Star Wars: Starfighter‘ mit Ryan Gosling, Matt Smith, Mia Goth, Amy Adams und Aaron Pierre in den Hauptrollen veröffentlichen.