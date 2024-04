Der Fall Marianne Voss, WWM, … TV-Tipps am Montag Im Ersten sorgt der Tod von Friseurin Marianne Voss für Rätselraten. Bei RTL lädt Günther Jauch einmal mehr zu „Wer wird Millionär?“ ein. Eddie Murphy schlüpft in „Beverly Hills Cop“ (kabel eins) unterdessen in seine Paraderolle Axel Foley.