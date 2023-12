Film Florence Pugh: Eingeschlafen bei den Dreharbeiten zu ‚Lady Macbeth‘

Florence Pugh at Sagaftra strike Disney Studios Aug 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2023, 13:32 Uhr

Florence Pugh erzählte, dass sie bei den Dreharbeiten am Set von ‚Lady Macbeth‘ eingeschlafen sei.

Die 27-jährige Schauspielerin spielte die Hauptrolle in dem historischen Drama von 2016 und verriet jetzt, dass sie sich bei einer der Szenen für das Projekt, für die sie im Bett zu sehen ist, etwas zu sehr auf das Schlafen konzentrierte.

In einem Gespräch gegenüber dem ‚Dish‘-Podcast erklärte der Star: „Ich bin tatsächlich einmal eingeschlafen. Das war bei meinem zweiten Film, bei ‚Lady Macbeth‘, und ich hatte ein komplettes Setup gemacht, in dem sie die gesamte Beleuchtung machten, und ich war bereit und befand mich offensichtlich immer noch im Schlafmodus. Und die Szene war, dass ich schlief und dann nach einiger Zeit aufwachen sollte und dann kam die Handlung für den Sonnenaufgang oder was auch immer passierte. Und so meinte Will (Oldroyd), der Regisseur, zu mir: ‚Okay, also, Florence, du wirst natürlich schlafen und dann wachst du auf und wir werden einfach filmen, weißt du, du wachst auf und es ist aufregend. Und ich dachte mir, ja, ja, ja, klar, klar, das habe ich verstanden, in Ordnung. Ich schließe also meine Augen, schlafe ein, sie filmen es, und irgendwann bin ich erschrocken aufgewacht.“ Die ‚Oppenheimer‘-Darstellerin fügte witzelnd hinzu: „Wie auch immer, er rief ‚Cut‘ und kam rüber und sagte: ‚Ja, gut, gut. Also ich denke, dass wir das nächste Mal einfach die Schlafphase etwas verkürzen werden.'“ Florence enthüllte, dass sie die Szenen immer genießt, in denen es darum geht, einfach im Bett zu liegen, wobei sie kein Problem damit habe, inmitten des Trubels am Filmset einzuschlafen.