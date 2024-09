Stars Florence Pugh: Sie hat eine neue Liebe

Florence Pugh at We Live In Time premiere at Toronto International Film Festival - Getty - Sept 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2024, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin bestätigte, dass sie in einer neuen Beziehung ist.

Florence Pugh bestätigte, dass sie in einer neuen Beziehung ist.

Die ‚We Live In Time‘-Schauspielerin, die bis zu ihrer Trennung im Jahr 2022 drei Jahre lang mit dem ‚Scrubs‘-Star Zac Braff liiert war, beschrieb „das Verlieben“ als magisch, als sie von ihrer aufblühenden neuen Romanze schwärmte.

Pugh verriet in einem Gespräch gegenüber dem britischen ‚Vogue‘-Magazin: „Ich bin [in einer Beziehung]. OK, also etwas, das mich anspricht, ist, dass ich glaube, dass, wenn es Magie gibt, dann ist es das Verlieben.“ Und obwohl Florence den mysteriösen Mann nicht beim Namen nannte, bestand der Star, der in den vergangenen Wochen mit dem ‚Peaky Blinders‘-Schauspieler Finn Cole in Verbindung gebracht wurde, darauf, dass sie sich „Zeit nehmen möchte, um etwas entstehen zu lassen“. Die Künstlerin fügte hinzu: „Wir finden heraus, was wir wirklich sind. Und ich denke, dass ich es mir zum ersten Mal nicht erlaube, auf eine Achterbahnfahrt zu gehen. Ich erlaube es mir, mir Zeit zu nehmen, um etwas entstehen zu lassen und es bis ins Mark völlig real sein zu lassen, anstatt einfach darauf zuzurasen.“ Pugh findet, dass „sich zu verlieben das großartigste Gefühl ist“, wobei es aber viel mehr brauche, damit eine auch Romanze hält: „Wenn das leider das Einzige ist, was man in einer Beziehung kennt, dann ist das das, wonach man strebt. Das wird dann aber nicht von Dauer sein.“ Die Prominente sprach zudem über ihre frühere Beziehung mit Zac und sagte, dass sie immer jeden „beschützen“ will, mit dem sie in einer Beziehung ist.