Direkt neben dem "Bomber der Nation" Franz Beckenbauer wird mit einer Statue vor der Allianz Arena geehrt

Auch an Bayern-Ehrenpräsident Franz Beckenbauer soll vor der Münchner Allianz Arena erinnert werden. (lau/spot)

SpotOn News | 21.04.2024, 15:33 Uhr

Die verstorbene Fußballlegende Franz Beckenbauer soll vor der Münchner Allianz Arena mit einer Statue geehrt werden. Das Denkmal des Kaisers wird laut den Plänen direkt neben dem von Gerd Müller seinen Platz finden.

Nach dem Tod von Franz Beckenbauer (1945-2024) zu Beginn des Jahres soll die Fußballlegende in München mit einer Statue geehrt werden. Das gab die Kurt Landauer Stiftung, die nach dem ehemaligen Präsidenten des FC Bayern benannt ist, am 21. April bekannt. Die Statue von Kaiser Franz soll direkt neben der erst kürzlich errichteten von Gerd Müller (1945-2021) auf der Esplanade vor der Allianz Arena ihren Platz finden.

Beckenbauer-Statue soll den Kaiser als "Dirigent des Spiels" zeigen

"Auf einem Sockel in Form der bayerischen Raute soll der Kaiser in 1,5-facher Lebensgröße in Bronze erstrahlen – und das natürlich in seiner unvergleichlich eleganten Pose als Dirigent des Spiels", erklärt die Kurt Landauer Stiftung auf ihrer Webseite. Im gleichen Atemzug wird zu Spenden für das Projekt aufgerufen. Sowohl der FC Bayern München als auch die Familie des Verstorbenen würden das Vorhaben unterstützen.

Hinter der bereits erwähnten Statue von Gerd Müller steckt ebenfalls die Kurt Landauer Stiftung. Das Denkmal auf der Esplanade vor dem Bayern-Stadion zeigt den im Sommer 2021 verstorbenen "Bomber der Nation" ebenfalls in anderthalbfacher Lebensgröße. Es war im September letzten Jahres enthüllt worden. Beckenbauers Statue könnte nach Angaben der Stiftung bereits in anderthalb Jahren daneben errichtet sein.

Beckenbauer war am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren verstorben.