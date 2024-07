"Ruhe in Frieden, meine Freundin" Sarah Ferguson erinnert sich an gemeinsame Zeit mit Prinzessin Diana

Sarah Ferguson (li.) und Prinzessin Diana, hier im Jahr 1987, waren enge Freundinnen. (wue/spot)

SpotOn News | 01.07.2024, 20:21 Uhr

Prinzessin Diana hätte am 1. Juli ihren 63. Geburtstag gefeiert. Auf Instagram erinnert sich Prinz Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson an eine "liebe Freundin", die sie niemals vergessen wolle.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine liebe Freundin Diana." Mit diesen Worten eröffnet Sarah Ferguson (64) einen Beitrag auf Instagram. Die ehemalige Schwägerin der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) richtet an dem Tag, an dem Lady Di 63 Jahre alt geworden wäre, bewegende Worte direkt an die Mutter von Prinz William (42) und Prinz Harry (39).

Sarah Ferguson will sich stets an das Lachen der beiden erinnern

"Du warst eine Säule des Lichts und der Liebe. Und was für ein Vermächtnis du hinterlassen hast", schreibt Ferguson zu einem alten Bild der beiden, auf dem sie gerade gen Himmel schauen. "Ich werde mich immer an unser Lachen erinnern und an den verwandten, gütigen Geist, den ich in dir gefunden habe. Ich bin sicher, dass du immer über uns wachst. Ruhe in Frieden, meine Freundin." 1997 kam Prinzessin Diana infolge eines Autounfalls in Paris ums Leben.

Ferguson war mit König Charles' (75) Bruder Prinz Andrew (63) verheiratet, während Diana mit dem heutigen Monarchen Großbritanniens eine Ehe eingegangen war. 2021 erzählte Andrews' Ex-Frau dem "People"-Magazin, dass Diana und sie seit ihrer Jugend beste Freundinnen waren. Lady Di habe Ferguson damals sogar ihren späteren Mann Andrew vorgestellt, von dem jene 1996 jedoch nach rund zehn Jahren geschieden wurde. 2019 trat Andrew von seinen öffentlichen Pflichten als Royal zurück, nachdem zuvor seine Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) bekanntgeworden war.

"Jeden Tag wünschen wir uns, dass sie noch bei uns wäre"

Am 1. Juli vor drei Jahren haben Harry und William gemeinsam eine Statue zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter enthüllt. Der in den USA lebende Harry war dafür nach London gereist. Schon damals galt das Verhältnis der Brüder als angespannt, für die Kameras präsentierten sie sich aber geeint.

In einer gemeinsamen Erklärung der Brüder hieß es: "Heute, an dem Tag, an dem unsere Mutter 60 Jahre alt geworden wäre, erinnern wir uns an ihre Liebe, ihre Stärke und ihren Charakter." Diese Qualitäten hätte sie für das Gute in der Welt eingesetzt und unzählige Leben zum Besseren verändert. "Jeden Tag wünschen wir uns, dass sie noch bei uns wäre.´"