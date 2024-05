Erster Geburtstag in der royalen Rente Margrethe von Dänemark wird 84: Ihr neues Leben nach der Abdankung Am 16. April feiert die dänische Königin Margrethe II. ihren 84. Geburtstag. Es ist ihr erster Ehrentag, seit sie am 14. Januar den Thron an ihren ältesten Sohn Frederik übergeben hat. Langweilig wird ihr als Royal in Rente aber nicht.