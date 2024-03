Herzogin Meghan und Prinz Harry überraschen in Texas die Familie des Schießerei-Opfers. Der Besuch des prominenten Paares habe zu "vielen Freudentränen und herzlichen Momenten" geführt.

Während sich die Royal-Fans weltweit über das erste echte Lebenszeichen von Prinzessin Kate (42) nach der Bauchoperation freuen, sorgen auch ihre Schwägerin, Herzogin Meghan (42), und ihr Schwager, Prinz Harry (39), auf der anderen Seite der Erde für einen rührenden Moment. Sie überraschten die Familie eines Opfers der Schießerei an einer texanischen Schule. Bei dem Treffen flossen "viele Freudentränen".

19 Schüler und zwei Lehrer wurden 2022 bei einem Amoklauf in der Robb-Grundschule in Uvalde, Texas, getötet. Eines der Opfer war Irma Garcia, deren Familienangehörige seit der Tragödie in regelmäßigem Kontakt mit den Sussexes stehen. Garcia opferte ihr Leben, als sie versuchte, ihre Schüler in einem Klassenzimmer der Schule zu schützen, wo sie 23 Jahre lang unterrichtet hatte. Der Ehemann der Lehrerin, Joe Garcia, starb am 27. Mai 2022, drei Tage nach den Schüssen, an einem Herzinfarkt.

Der Neffe von Irma Garcia, der 22-jährige John Martinez, hatte ein Bild seiner "tia" (Spanisch: Tante), bei X veröffentlicht und dazu geschrieben, dass sie als Heldin gestorben ist und vermisst werden wird.

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed. pic.twitter.com/2XpdJA0q8x

— JohnMtz ☀️ (@fuhknjo) May 25, 2022