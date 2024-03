Digitaler grüner Daumen Frühlingserwachen: Praktische Apps und Gadgets für Gärtner

Harken, Streuen, Gießen: Im Frühling gibt es im heimischen Garten viel zu tun. Zum Glück gibt es einige digitale Helferlein, die die Gartenarbeit erleichtern. (elm/spot)

SpotOn News | 25.03.2024, 17:46 Uhr

Im Frühling verlangt der eigene Garten besonders viel Arbeit und Aufmerksamkeit. Damit das alles etwas leichter von der Hand geht, gibt es nützliche Apps und Gadgets. Dies sind einige von ihnen.

Der Frühling ist die Zeit des Neubeginns im Garten. Für Gärtnerinnen und Gärtner bedeutet dies nicht nur die Rückkehr zu den täglichen Pflegearbeiten, sondern auch die Möglichkeit, neue Technologien und Gadgets zu nutzen, um ihren grünen Rückzugsort zu optimieren. Von intelligenten Apps, die bei der Planung und Pflege des Gartens helfen, bis hin zu innovativen Gadgets, die die Arbeit im Garten erleichtern, gibt es eine Vielzahl von Tools, die das Gärtnern angenehmer und effizienter machen. Dies sind einige von ihnen.

Fryd – Der Allrounder für Gartenplanung

"Fryd" ist eine umfassende Garten-App für Android und iOS, die weit über eine einfache Beetplanung hinausgeht. Mit Funktionen wie der automatischen Jahresplanung des Gartens, der grafischen Gestaltung von Beetplänen und der Möglichkeit, Bilder hochzuladen, bietet Fryd eine Komplettlösung für Gartenliebhaber. Die Integration sozialer Funktionen ermöglicht zudem den Austausch mit anderen Gärtnern und die Suche nach Tipps und Tricks.

Gardenize – Das digitale Garten-Tagebuch

"Gardenize" ist eher ein persönliches Tagebuch für Gärtnerinnen und Gärtner. Die deutsche Version bietet zwar keine umfangreiche Pflanzendatenbank, ermöglicht aber das Sammeln und Verwalten eigener Informationen zu den angebauten Pflanzen. Die Möglichkeit, die App auch als Browser-Version zu nutzen, macht es einfach, Gartennotizen von verschiedenen Geräten aus zu verwalten.

Gardify – Die umfangreiche Pflanzenbibliothek

"Gardify" glänzt mit einer beeindruckenden Pflanzendatenbank, die nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Gehölze, Stauden, Hecken und Palmen umfasst. Die Verknüpfung mit einem Wetterdienst und die Frostwarnungsfunktion machen die App besonders nützlich für die Gartenpflege rund ums Jahr.

Gartenplaner fürs Gemüsebeet – Spezialisiert auf den Gemüseanbau

Die App "Gartenplaner fürs Gemüsebeet" konzentriert sich ausschließlich auf den Gemüseanbau und bietet detaillierte Informationen zu rund 80 verschiedenen Pflanzen. Grafische Planungstools und eine praktische Verträglichkeitstabelle erleichtern die Planung und Pflege des Gemüsegartens.

Gracama – Für die perfekte Mischkultur im Gemüsebeet

"Gracama" bietet Funktionen zur Planung von Mischkulturen im Gemüsegarten, wobei gute und schlechte Nachbarn farblich markiert werden. Der integrierte Aussaatkalender hilft bei der zeitlichen Planung und kann als praktische Liste gespeichert werden.

Grow Garten-App – Einfach und übersichtlich

Mit einer Datenbank von 128 Pflanzen ist die Garten-App "Grow" für Android etwas einfacher gehalten, bietet aber dennoch nützliche Funktionen für Gartenliebhaber. Die Möglichkeit, die Daten von Gemüsesorten selbst einzugeben und Termine im Gartenkalender einzutragen, macht die App zu einer einfachen und flexiblen Option für die Gartenplanung.

Neben den praktischen Garten-Apps gibt es auch eine Vielzahl von Gadgets, die dabei helfen können, seinen Garten effizienter zu pflegen und zu gestalten. Diese Gadgets machen das Gärtnern noch angenehmer.

Automatische Bewässerungssysteme

Automatische Bewässerungssysteme sind eine große Erleichterung für Gärtnerinnen und Gärtner, vor allem in den heißen Sommermonaten. Sie können so eingestellt werden, dass die Pflanzen genau dann bewässert werden, wenn sie es brauchen, und helfen so, Wasser zu sparen und gleichzeitig eine optimale Versorgung zu gewährleisten.

Solarbetriebene Gartenbeleuchtung

Solarbetriebene Gartenleuchten sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch äußerst praktisch. Tagsüber laden sie sich mit Sonnenenergie auf, um abends den Garten stimmungsvoll zu beleuchten. Von Bodenleuchten bis hin zu dekorativen Lichterketten gibt es viele Möglichkeiten, seinen Außenbereich zu beleuchten.

Gartenwerkzeug mit Akkubetrieb

Akkubetriebene Gartengeräte wie Rasenmäher, Heckenscheren und Rasentrimmer bieten die Freiheit, ohne lästige Kabel zu arbeiten. Ausgestattet mit leistungsstarken Akkus ermöglichen sie kabelloses und komfortables Arbeiten im Garten, ohne auf die Leistung eines herkömmlichen Werkzeugs verzichten zu müssen.

Wettersensoren

Wettersensoren sind intelligente Geräte, die das Wetter im Garten überwachen und dabei helfen, die Gartenpflege entsprechend anzupassen. Von Regensensoren, die die Bewässerung automatisch anpassen, bis hin zu Bodenfeuchtesensoren, die mitteilen, wann die Pflanzen Wasser benötigen, liefern diese Geräte, je nach Ausführung, wertvolle Informationen für eine effiziente Gartenpflege.

Gartenroboter

Gartenroboter sind die ideale Lösung für alle, die keine Zeit oder Lust haben, ihren Rasen regelmäßig zu mähen. Diese intelligenten Geräte können den Rasen selbstständig mähen, während ihre Besitzerinnen und Besitzer sich entspannen oder andere Gartenarbeiten erledigen. Ausgestattet mit hochentwickelten Sensoren und Kameras navigieren sie sicher durch den Garten und sorgen für einen gleichmäßig gemähten Rasen.