Jede Menge Glanz und Glow Frischer Look: Die drei schönsten Make-up-Trends im Frühling

Schauspielerin Millie Bobby Brown zeigt mit viel Blush auf den Wangen, wie schön es sein kann, leicht zu erröten. (the/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 22:15 Uhr

Jetzt die strahlenden Make-up-Trends des Frühlings entdecken: Von kräftigem Rouge über den richtigen Glow bis hin zu verträumten Lavendel- und Fliedertönen - diese frischen Looks inspirieren.

Neue Jahreszeit, neuer Beauty-Look: Sobald der Frühling da ist, inspiriert er dazu, die Make-up-Routine aufzufrischen. Rosa Rouge-Paletten, rosiger Lipgloss und pastellfarbener Lidschatten werden hervorgeholt. Hier kommen drei Make-up-Ideen, die in den nächsten Wochen für frühlingshaften Glanz und Glamour im Gesicht sorgen werden:

Blushing Beauty

Leicht zu erröten ist in diesem Frühling angesagt. Der Blush auf den Wangen darf ruhig gesättigt sein – am besten setzt man dabei auf kräftige Rosatöne. Ganz gleich, ob man eine Creme-, Flüssig- oder Puderformel bevorzugt, intensive Rosatöne sind jetzt absolut willkommen und sehen obendrein wunderschön aus. Für einen gewagten Look empfiehlt sich ein Produkt mit pigmentierter Formel.

Was diesen Trend besonders frühlingshaft macht? Der strahlende Rosaton verleiht dem Teint ein frisches, gesundes Aussehen, das perfekt zum Aufblühen der Natur passt.

Allover Glow

Strahlende Haut ist immer in, aber jetzt im Frühling wird der Glow auf ein neues Level gehoben. Am besten verwendet man dazu nach dem Schminken einen flüssigen oder cremigen Highlighter auf den Wangenknochen und direkt unter den Augenbrauen. Das erzeugt einen glänzenden Look, der im Sonnenlicht besonders gut zur Geltung kommt.

Der allumfassende Glanz verleiht der noch winterlich blassen Haut ein strahlendes Aussehen, das perfekt zu den länger werdenden Sonnenstunden und dem frischen Grün der Natur passt.

Lavendel und Flieder Haze

Lavendel und Flieder sind zwei beliebte Frühlingsfarben, die diesem Trend eine besonders zauberhafte Note verleihen. Werden sie zum Standard-Make-up-Look hinzugefügt, kommt ein wunderschöner frühlingshafter Look dabei heraus. Mit diesen beiden sanften Pastelltöne lässt sich ein verträumter Look kreieren, der die Frische des Frühlings einfängt.

Die zarten Lavendel- und Fliedertöne erinnern an blühende Gärten und Frühlingsblumen, was diesen Look zu einem perfekten Begleiter für die wärmere Jahreszeit macht.