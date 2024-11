Stars Gabrielle Union macht Schluss mit X

Gabrielle Union - May 2024 - Met Gala - The Metropolitan Museum of Art - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2024, 11:15 Uhr

Die Schauspielerin hat keine Lust mehr auf´Elon Musks Social-Media-Plattform.

Gabrielle Union hat X den Rücken gekehrt.

Die US-Schauspielerin erklärt in einem emotionalen Post, dass sie die Nase voll hat von der Social-Media-Plattform des Milliardärs Elon Musk. Ihren Rückzug begründet sie mit den Änderungen der Nutzungsbedingungen, die unter anderem vorsehen, dass alle Tweets, Videos und Fotos für das Training des künstlichen Intelligenz-Bots Grok zur Verfügung gestellt werden.

In ihrem letzten Posting schrieb sie: „Es gibt entscheidende Momente im Leben, in denen wir sagen müssen, dass es genug ist – und für mich ist heute dieser Tag. Plattformen wie X wurden auf authentischen Verbindungen, echtem Engagement und kreativem Ausdruck gegründet, die alle auf der Achtung der Privatsphäre und dem Vertrauen der Nutzer beruhen. Mit den jüngsten und bevorstehenden Änderungen an den Nutzungsbedingungen und der Rückkehr unberechenbarer Charaktere befinde ich mich an einem Scheideweg, den ich nicht mehr uneingeschränkt unterstützen kann.“

Die 52-Jährige fügte hinzu: „Ich habe mich verpflichtet, mich in Bereichen zu engagieren, in denen Inklusivität, Respekt und Integrität in der digitalen Welt wirklich wichtig sind. Manchmal bedeutet das, den letzten Strohhalm zu erkennen und zu wissen, wann man sich zurückziehen muss.“

Gabrielle versicherte ihren Fans jedoch, dass sie weiterhin andere Plattformen nutzen wird: „An alle, mit denen ich hier in Kontakt gekommen bin: Danke für die Lacher, die Einblicke und die endlose Unterstützung. Ich werde nicht ganz verschwinden! Ihr könnt mich immer noch unter @gabunion auf Instagram, Threads, TikTok, Bluesky, Spill und Facebook finden, die in meiner Bio verlinkt sind, wo wir weiterhin sinnvolle Verbindungen und positive Vibes aufbauen können.“ Auch Hollywood-Star Jamie Lee Curtis hatte die Plattform kürzlich verlassen.