Film Jennifer Coolidge: Sie setzt sich für „kleine Filme“ ein Jennifer Coolidge wünscht sich, dass mehr „kleine Filme“ gedreht werden. Die 63-jährige Schauspielerin wurde bekannt, als sie in ‚American Pie‘ die Rolle von Stiflers Mutter spielte und dann in Klassikern wie ‚Natürlich blond‘ zu sehen war. Nachdem die Darstellerin jedoch in ‚Riff Raff‘ die Rolle der Ex-Frau eines Kriminellen verköperte, bestand sie darauf, dass es […]