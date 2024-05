Stars Gaby Köster: Sie braucht keine Beziehung

Gaby Koester - 17.10.16 - Huerth - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2024, 15:35 Uhr

Die ‚Ritas Welt‘-Darstellerin bezeichnet sich nach ihrem Schlaganfall als „schwer vermittelbar“.

Gaby Köster bezeichnet sich als „schwer vermittelbar“.

Die ‚Ritas Welt‘-Darstellerin erlitt vor 16 Jahren einen Schlaganfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Obwohl sie sich gut mit ihren gesundheitlichen Beschwerden abgefunden habe, sei sie durch den Vorfall noch immer stark eingeschränkt, so Köster im Interview mit ‚Bild‘: „Seelisch geht’s mir gut, körperlich unverändert. Es ist nicht besser geworden.“ Ihr Zustand habe außerdem auch Einfluss auf ihr Beziehungsleben. Köster erzählt weiter: „Ich bin nach wie vor als Single unterwegs. Ich bin in meiner Situation wie ein Hund aus dem Tierheim – schwer vermittelbar. Wer mit mir zusammen sein will, muss eine Menge Humor mitbringen. Außerdem bin ich eine ziemliche Chaotin. Da vergeht vielen die Lust.“

Grundsätzlich hätte die Komikerin nichts dagegen, es noch einmal mit einem Mann zu versuchen. Doch auch ohne einen Partner ist Köster mit ihrem Leben zufrieden. „Das Beste kommt erst noch“, glaubt sie. „Da warte ich drauf. Aber ich brauche nicht auf Biegen und Brechen einen Freund oder einen Partner. Ich vermisse da nichts. Viele Paare tun immer so, als wäre alles super, aber wenn man hinter die Kulissen schaut, ist alles ganz anders. Ehe ich in so etwas lande, bleibe ich lieber allein mit meinen zwei Tierheim-Hunden und meiner Mutter. Das ist auch ein erfülltes Leben.“