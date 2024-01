Prügel, Prinzessinnen und Piraten Games-Vorschau: Diese Highlights sollen 2024 erscheinen

Die folgenden Spiele könnten 2024 zu echten Highlights für Gamerinnen und Gamer werden. (wue/spot)

SpotOn News | 06.01.2024, 17:32 Uhr

Auch wenn 2023 für Videospiel-Fans ein herausragendes Jahr war, ist Nachschub immer willkommen. Dies sind zehn Titel, die sich im neuen Jahr zu Highlights entwickeln könnten.

Dank Videospielen wie "Baldur's Gate 3", "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" und "Marvel's Spider-Man 2" war 2023 für viele Gamerinnen und Gamer ein ganz besonderes Jahr. 2024 stehen ebenfalls einige mögliche Highlights an, mit denen sich Fans von Videospielen wieder die Zeit vertreiben können. Eine kleine Auswahl…

Video News

"The Last of Us Part II Remastered"

Schon in knapp zwei Wochen geht es turbulent los, denn der Nachfolger eines der besten Endzeit-Spiele überhaupt bekommt eine Neuauflage. Am 19. Januar erscheint exklusiv für PS5 "The Last of Us Part II Remastered". Mit an Bord sind dann nicht nur technische Verbesserungen, sondern unter anderem auch der neue Roguelike-Survival-Modus "Kein Zurück". Zwar ist die Remastered-Version bisher nur offiziell für PS5 bestätigt, PC-Spieler dürften jedoch hoffen, dass auch sie in den Genuss kommen. Schließlich hat Sony den ersten Teil 2023 auch endlich für den PC veröffentlicht.

"Prince of Persia: The Lost Crown"

Einen Tag zuvor können Gamerinnen und Gamer bereits "Prince of Persia: The Lost Crown" spielen – ab dem 18. Januar auf Amazon Luna, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S. In dem Plattformer müssen sie in einer verfluchten Welt als Krieger Sargon versuchen, den entführten Prinz Ghassan zu retten. Zusammen mit seinen Kameraden einer Elitetruppe stellt Sargon sich zahlreichen Gegnern und Fallen.

"Dragon's Dogma II"

Ab dem 22. März stürzen sich Spielerinnen und Spieler in "Dragon's Dogma II" auf PC, PS5 und Xbox Series X/S in ein episches Rollenspiel-Abenteuer. In der großen Fantasy-Welt zwischen dem Königreich der Menschen, der Heimat der Elben und der Nation der Biestern stellen sie sich dem Kampf gegen Kobolde, Minotauren, Skelette, Greifen und allerhand weiteren Monstern.

"Mario vs. Donkey Kong"

Auch Nintendos Kult-Charaktere machen sich 2024 in weitere Abenteuer für die ganze Familie auf. Schon am 16. Februar bekommt es etwa Mario auf Nintendo Switch mit dem diebischen Donkey Kong zu tun, der alle Mini-Mario-Figuren gestohlen hat. Das Remake des ursprünglich für den Game Boy Advance veröffentlichten Spiels ist eine Mischung aus Plattformer und Rätselspaß.

"Princess Peach: Showtime!"

Rund einen Monat später, am 22. März, heißt es dann ebenfalls auf Nintendo Switch schon Vorhang auf für Prinzessin Peach. Zusammen mit der Hüterin des Funkeltheaters, Stella, versucht sie in "Princess Peach: Showtime!" die Aufführung zu retten, denn die fiese Grape und ihre Sauertruppe haben allen die Show gestohlen.

"Skull and Bones"

Im Action-Rollenspiel "Skull and Bones" versuchen bis zu drei Spielerinnen und Spieler derweil gemeinsam die Ozeane zu erobern, ihr Imperium zu errichten und zu den berüchtigsten Piraten der offenen Spielwelt zu werden. Nach mehreren Verschiebungen soll das Game nun am 16. Februar auf Amazon Luna, PC, PS5 und Xbox Series X/S in See stechen.

"Tekken 8"

Am 26. Januar kehrt eine langjährige Prügelspiel-Reihe, die es schon seit den 1990er Jahren gibt, mit ihrem neuesten Eintrag zurück. "Tekken 8" erscheint dann für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Gamer wählen aus 32 Kämpferinnen und Kämpfern und stürzen sich in Handgemenge, in denen auch eine neue Spielmechanik, das "Heat System", zum Einsatz kommt.

"Hades II"

Eines der herausragendsten Action-Roguelikes der letzten Jahre, "Hades", soll 2024 endlich einen Nachfolger bekommen. Wie das Entwicklerstudio Supergiant Games angekündigt hat, wird "Hades II" im zweiten Quartal auf dem PC in den Early Access starten. Das Spiel wird damit dann noch nicht fertig sein, soll aber nach und nach mehrere große Updates erhalten. Später soll "Hades II" dann auch für Konsolen veröffentlicht werden.

"Senua's Saga: Hellblade II"

Ebenfalls 2024 soll "Senua's Saga: Hellblade II" erscheinen. Der Nachfolger von "Hellblade: Senua's Sacrifice" wird die Geschichte der keltischen Kriegerin Senua, die von verstörenden Psychosen belastet wird, fortführen. Der erste Teil wurde 2018 unter anderem mit fünf BAFTA Games Awards ausgezeichnet, darunter auch für die Leistung der deutschen Schauspielerin Melina Juergens, die die Kriegerin verkörperte.

"Enshrouded"

Keen Games aus Frankfurt laden Spielerinnen und Spieler ab dem 24. Januar auf dem PC zum Early Access in die Survival-Rollenspiel-Welt von "Enshrouded". Mit bis zu 15 Freunden erkunden sie die Lande, suchen Schätze, stellen sich Monstern und bauen ganze Burganlagen, wenn sie denn möchten. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Spiel auch für Konsolen erscheinen.