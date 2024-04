Zehn Jahre Invictus Games Ohne Ehefrau Meghan: Prinz Harry fliegt alleine zurück nach London

Prinz Harry wird ohne Ehefrau Meghan zum zehnjährigen Jubiläum seiner Invictus Games nach London reisen. (ym/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 08:20 Uhr

Für das zehnte Jubiläum seiner Invictus Games kehrt Prinz Harry zurück nach London. Wie ein Sprecher der Sussexes nun bestätigt, wird Ehefrau Meghan ihn dabei nicht begleiten.

Für Prinz Harry (39) ist es eine Herzensangelegenheit: Der jüngste Sohn von König Charles III. (75) wird kommende Woche für das zehnjährige Jubiläum seiner 2014 ins Leben gerufenen Invictus Games zurück nach London kehren. Lange wurde spekuliert, ob der Royal dabei von Ehefrau Meghan (42) und den beiden Kindern Archie (4) und Lilibet (2) begleitet wird.

Wie die "Daily Mail" nun aber berichtet, wird der abtrünnige Royal ohne seine Familie nach London reisen. Ein Sprecher des Paares bestätigt, dass Herzogin Meghan nicht an der Jubiläumsveranstaltung des Sportevents für verwundete und kranke Soldaten und Soldatinnen teilnehmen werde.

Treffen mit König Charles und Bruder William ausgeschlossen

Anlässlich des zehnten Jubiläums der Invictus Games wird Prinz Harry am Mittwoch, dem 8. Mai, in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale an einem Jubiläumsgottesdiensts teilnehmen. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Sportveranstaltung heißt es: "Unser Schirmherr, Prinz Harry, der Herzog von Sussex, der Schauspieler Damien Lewis und Mitglieder der weltweiten Invictus-Gemeinschaft werden sich uns anschließen, um diesen Anlass zu feiern."

Dass Harry während der Jubiläumsfeier auf seinen Bruder, Thronfolger William (41) oder andere Mitglieder des Königshauses treffen wird, ist unwahrscheinlich. Weder das Büro der Sussexes noch der Buckingham Palast haben bestätigt, dass Harry sich mit seinem Vater König Charles III., seinem Bruder Prinz William oder seiner Schwägerin Prinzessin Kate (42) treffen wird. Es ist Harrys erste UK-Reise seit der Bekanntgabe der Krebsdiagnose der Prinzessin von Wales.

Herzogin Meghan auf dem Weg nach Nigeria

Währenddessen folgt Harrys Ehefrau Herzogin Meghan einer Einladung des ranghöchsten Militärbeamten Nigerias, um an "kulturellen Aktivitäten" im Rahmen eines inoffiziellen königlichen Besuchs teilzunehmen, wie die "Daily Mail" weiter berichtet. Das Paar traf im vergangenen September während der Invictus Games in Düsseldorf auf den Chef des Verteidigungsstabs des afrikanischen Landes.

Die "Suits"-Darstellerin sei selbst nigerianischer Abstammung, wie sie in ihrem Podcast "Archetypes" verriet. Durch einen Ahnenforschungstest habe Meghan erfahren zu 43 Prozent Nigerianerin zu sein. Es wird angenommen, dass Prinz Harry im Anschluss der Jubiläumsfeier seiner Invictus Games weiter nach Nigeria zu Ehefrau Meghan reisen wird.