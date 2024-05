Ausgabe für 2027 Invictus Games: Prinz Harry muss sich zwischen UK und USA entscheiden

Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf. (mia/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 13:39 Uhr

Prinz Harry hat die Qual der Wahl: Washington, D.C. und Birmingham buhlen um die Ehre der Ausrichtung der Invictus Games 2027.

Die Invictus Games werden 2027 entweder in Prinz Harrys (39) alter Heimat, Großbritannien, oder in Harrys neuer Heimat, den USA, stattfinden. Am 1. Mai gab die Invictus Games Foundation auf X, ehemals Twitter, die kurze Liste der Städte bekannt, die aktuell um die Ausrichtung der Invictus Games 2027 in der engeren Auswahl stehen: Washington, D.C. und Birmingham.

Wie der Vorsitzende der Invictus Games Foundation, Lord Allen, mitteilte, haben beide Städte "unterschiedliche, aber äußerst spannende Bewerbungen erstellt". Demnach soll die amerikanische Hauptstadt seinen Schwerpunkt auf den Campus der George Washington University gelegt haben, während sich Birmingham auf das National Exhibition Centre konzentriert. Man freue sich auf die nächste Phase des Auswahlprozesses, heißt es weiter. Eine endgültige Entscheidung, wo die Invictus Games 2027 stattfinden werden, wird für Ende Juli erwartet.

The Invictus Games Foundation is pleased to announce that ✅Washington, DC, USA

✅Birmingham, UK have been shortlisted to host the #InvictusGames in 2027. pic.twitter.com/DMqLrcPNPZ — Invictus Games Foundation 💛🖤 (@WeAreInvictus) May 1, 2024

Prinz Harry sucht sich keine Seite aus

Getroffen wird diese Entscheidung über einen längeren Auswahlprozess – nicht durch Prinz Harry. Dass der Prinz Probleme hat, zwischen seiner alten und seiner neuen Heimat zu wählen, gab er erst kürzlich gegenüber "People" zu. Dabei ging es um die Frage, ob er dem amerikanischen oder dem britischen Team bei dem Wettbewerb die Daumen drückt. Harrys diplomatische Antwort lautete: "Ich habe das Gefühl, dass ich eine besondere Verbindung zu allen Teams habe, und ich bin eher ein Unterstützer des Sports anstatt des Gewinnens. Ich suche mir also keine Seite aus."

Das 2014 ins Leben gerufene Sportturnier für verletzte und beeinträchtigte Soldaten und Veteranen hat bereits in beiden Ländern stattgefunden: 2014 wurden die ersten Invictus Games in London abgehalten, das zweite Turnier fand 2016 in Orlando statt. Auch in Deutschland wurden die Spiele bereits ausgetragen: 2023 stiegen sie in Düsseldorf. 2027 wird die achte Ausgabe der Invictus Games stattfinden.

Die nächsten Invictus Games werden im Februar 2025 in Vancouver und Whistler, Kanada, abgehalten. Diesmal auch erstmals mit Wintersportarten wie Ski Alpin, Snowboard, Biathlon, Skilanglauf, Skeleton und Rollstuhlcurling.