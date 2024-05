Stars Gaten Matarazzo: Auf diese Liebeserklärung hätte der ‚Stranger Things‘-Star gerne verzichtet

Gaten Matarazzo - Stranger Things - Season 4 Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2024, 10:00 Uhr

Der 'Stranger Things'-Star traute seinen Ohren nicht, als ihm eine Frau mittleren Alters eine Liebeserklärung machte.

Gaten Matarazzo war entsetzt, als eine über 40-jährige Frau ihm sagte, dass sie in ihn „verknallt“ sei, seit er ein Teenager war.

Der 21-Jährige spielt seit 2016 die Rolle des Dustin Henderson in der Erfolgsserie ‚Stranger Things‘ und ist in der Öffentlichkeit aufgewachsen. Im Podcast ‚Inside of You with Michael Rosenbaum‘ erinnert er sich an einen sehr unangenehmen Moment mit seinen Fans zurück.

„Ich hatte vor kurzem [eine Veranstaltung] – und das ist nicht sehr lustig, aber die Reaktionen darauf waren ziemlich lustig – wo diese Frau in ihren 40ern direkt sagte: ‚Ich bin in dich verknallt, seit du 13 warst‘“, erzählt der Darsteller. „Ich war mir sicher, dass sie nur meinte: ‚Oh, dieses Kind ist süß.‘ Aber dann legte sie noch einen drauf. Sie sagte: ‚Ich bin mir des Altersunterschieds bewusst.‘ Und dann dachte ich: ‚Alles klar.’“

Doch Gaten war nicht der einzige, der von diesem „verrückten“ Geständnis verblüfft war. „Ihre Tochter war bei ihr und sagte: ‚Mama, was zum Teufel?‘ Ich schwöre bei Gott“, berichtet er.

Wie der Schauspieler offenbart, hätten sich bereits mehrere Fans unangemessen verhalten, als er mit ihnen für Fotos posierte. „Ich wurde definitiv ein paar Mal am Hintern begrabscht“, enthüllt Gaten.