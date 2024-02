"Mehrfach das Herz gebrochen" Geburtstag von Oliver Pocher: Comedian feiert mit seinen fünf Kindern

Oliver Pocher zeigt sich zum Geburtstag nachdenklich - und mit seinen Kindern. (smi/spot)

SpotOn News | 19.02.2024, 16:37 Uhr

Seinen 46. Geburtstag feierte Oliver Pocher mit allen seinen fünf Kindern. Ein Foto des seltenen Moments teilte er mit seinen Fans auf Instagram. Dazu schrieb der Komiker einen nachdenklichen Text über sein "vielleicht anspruchsvollstes Lebensjahr".

Am Sonntag wurde Oliver Pocher 46 Jahre alt. Den Geburtstag verbrachte er gemeinsam mit allen seinen fünf Kindern. Auf Instagram postete der Komiker ein Beweisbild des seltenen Aufeinandertreffens. Die Kids sind allerdings nur von hinten zu sehen oder ein Smiley verdeckt ihr Gesicht. Pocher hält seinen Nachwuchs konsequent aus der Öffentlichkeit fern.

Nachdenklicher Text zum Geburtstag

Zu dem Bild stellte Oliver Pocher einen nachdenklichen Text online. "Das vielleicht anspruchsvollste Lebensjahr liegt hinter mir", schrieb er. Und weiter: "Vor einem Jahr, hätte ich nicht gedacht, diesen Geburtstag als Single zu feiern". Im Sommer 2023 war die Ehe des Comedians mit Amira Pocher (31) in die Brüche gegangen. Die Trennung ging letztendlich von der Moderatorin aus.

"Mir ist in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach das Herz gebrochen worden und es schmerzt manchmal immer noch", so Oliver Pocher weiter. Was genau zum mehrmaligen Herzbruch führte, lies er offen. Seinen Geburtstag mit seinen fünf Kindern zu verbringen, bezeichnet er aber als "mehr als ein Geschenk". "Auf ein Neues (im Privaten) weniger stressiges Jahr", schließt er, ehe er sich bei seinen Fans noch für die "netten Nachrichten" bedankt.

Gemeinsam mit Noch-Ehefrau Amira hat Oliver Pocher zwei Söhne, sie kamen 2019 und 2020 zur Welt. Aus seiner ersten Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (40) entstanden drei Kinder: Tochter Nayla (14) und die Zwillingssöhne Emmanuel und Elian (12).