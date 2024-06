Erste Auslandsreise seit Krebsdiagnose Gedenken an D-Day: Charles und Camilla sind in Frankreich angekommen

König Charles und Königin Camilla bei ihrer Ankunft in Frankreich. (hub/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 11:10 Uhr

Für eine Gedenkveranstaltung am 80. Jahrestag des D-Day sind König Charles und Camilla nach Frankreich gereist. Es ist die erste Auslandsreise des Monarchen, seit er seine Krebserkrankung öffentlich machte.

König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) sind am heutigen 6. Juni nach Frankreich gereist. Dort finden Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag des D-Day statt. Bei einer Veranstaltung am Kriegerdenkmal "British Normandy Memorial" in der Gemeinde Ver-sur-Mer ehren der britische Monarch und seine Gemahlin gemeinsam mit Premierminister Rishi Sunak (44), Labour-Chef Keir Starmer (61) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) die gefallenen Soldaten. Es ist Charles' erste Auslandsreise, seit er im Februar eine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat. Bei seiner Ankunft in Frankreich war der Monarch in Uniform zu sehen, während Camilla ein weißes Kleid mit Hut trug.

Der Besuch des Königspaares in Frankreich folgt auf eine emotionale Zeremonie im britischen Portsmouth am Mittwoch (5. Juni). König Charles würdigte bei der Veranstaltung britischen Medienberichten zufolge den "Mut, die Widerstandsfähigkeit und die Solidarität" der Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Dabei schien er laut Augenzeugen den Tränen nahe zu sein.

Große Veranstaltung am Omaha Beach

Am 6. Juni 1944, der als D-Day bekannt wurde, begann während des Zweiten Weltkrieges die Landung alliierter Truppen in der Normandie. Der Tag markiert einen der bedeutendsten Wendepunkte im Zweiten Weltkrieg.

Der britische Thronfolger Prinz William (41) ist heute ebenfalls in Frankreich. Er wird an der kanadischen Veranstaltung im "Juno Beach Centre" in Courseulles-sur-Mer teilnehmen. Anschließend soll der 41-Jährige mit Veteranen und mehr als 25 Staatsoberhäuptern an der offiziellen internationalen Zeremonie am Omaha Beach in Saint-Laurent-sur-Mer zugegen sein.

Medienberichten zufolge nehmen daran auch unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46), US-Präsident Joe Biden (81), Kanadas Premierminister Justin Trudeau (52) und Bundeskanzler Olaf Scholz (65) teil. König Frederik von Dänemark (56), Kronprinz Haakon von Norwegen (50), König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53) der Niederlande sowie König Philippe (64) und Königin Mathilde (51) von Belgien werden ebenfalls erwartet.